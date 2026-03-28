El tranvía de Bilbao sufrirá el domingo cortes en el servicio por la Korrika y el partido del Athletic

Archivo - Tranvía de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tranvía de Bilbao sufrirá este domingo, 29 de enero, cortes en su servicio debido a la celebración de la Korrika y del partido que disputarán Athletic Club y Atlético de Madrid, según ha informado Euskotren.

En concreto, la llegada de la carrera en favor del euskera por la capital vizcaína provocará que entre las 11.00 y las 13.00 horas, aproximadamente, se corte el servicio entre las paradas de Arriaga y Pío Baroja. A partir de esa hora y hasta las 21.30 horas, el corte afectará al recorrido del tranvía entre las paradas de Arriaga y Abando.

Por otro lado, debido a la celebración del partido en San Mamés, se producirán dos cortes de servicio en el tramo desde La Casilla a Euskalduna. El primero, de manera previa al encuentro, comenzará a las 16.20 horas y concluirá a las 17.00 horas. El segundo, tras la finalización, será entre las 18.40 y las 19.20 horas.