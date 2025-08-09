El tranvía de Vitoria-Gasteiz modifica sus horarios tras las fiestas de 'La Blanca'

VITORIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Euskotren modificará el horario del tranvía de Vitoria-Gasteiz a partir de este domingo, 10 de agosto, una vez concluidas las fiestas de la Virgen Blanca.

Así, el tranvía circulará cada veinte minutos en todos los ramales. El lunes 1 de septiembre se recuperará la frecuencia habitual de 15 minutos.

Euskotren ha recomendado, a través de un comunicado, que las personas que vayan a desplazarse en tranvía, consulten los horarios con antelación en la aplicación o en el buscador de la web euskotren.eus. Las personas usuarias también tienen a su disposición el número de teléfono 944 333 333.