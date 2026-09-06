El tranvía de Vitoria-Gasteiz restablece el servicio habitual este próximo lunes

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VITORIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Euskotren restablecerá el servicio habitual del tranvía de Vitoria-Gasteiz este próximo lunes tras la suspensión temporal, el 10 pasado de agosto, de las circulaciones entre las paradas de Parlamento y Angulema debido a los trabajos de urbanización que se encuentra ejecutando Euskal Trenbide Sarea (ETS) en las calles General Álava e Independencia.

Durante el corte el servicio del resto de las líneas se ha efectuado con normalidad, con ambas paradas (Parlamento y Angulema) como estación término, según ha recordado Euskotren en un comunicado.

La intervención es fruto del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento para poder mejorar la integración entre diferentes modos de transporte público y privado en la arteria comercial del centro.

La actuación ha incluido la colocación de un pavimento homogéneo en toda el área de intervención. También se ha renovado un tramo de ambas vías en la confluencia de las calles Independencia, General Álava y Fueros, reparándose en torno a 20 arquetas.

Una vez restablecido el servicio tranviario, los trabajos estarán centrados especialmente en el área colindante a la plataforma tranviaria con las aceras, ya que el plazo de la obra se extiende hasta finales de año.