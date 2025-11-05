Una treintena de empresas turísticas de Álava presentarán su oferta a agencias de viajes en un encuentro en Vitoria

VITORIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de empresas turísticas alavesas presentarán su oferta de alojamiento, gastronomía y servicios a agencias de viajes y turoperadores españoles durante el 'I Encuentro de Comercialización de Álava', que se celebrará este próximo viernes en Vitoria-Gasteiz.

La diputada foral de Empleo, Comercio y Turismo, Cristina González, ha anunciado la celebración de este evento durante el pleno de control de las Juntas Generales de Álava, y ha enmarcado la iniciativa en una estrategia integral de promoción.

El objetivo es dar a conocer Álava como destino y reforzar al mismo tiempo las herramientas de comercialización de viajes y experiencias a través de las agencias de viaje.

"Estamos trabajando para conseguir que nuestras empresas turísticas y su oferta esté cada vez más presente en el porfolio de las agencias y turoperadores", ha señalado.

El 'I Encuentro de Comercialización de Álava' reunirá a 32 empresas turísticas alavesas (hoteles, casas rurales, guías, bodegas, restaurantes, turismo activo, transportes) y a una decena de agencias de viaje de Madrid, Cataluña, Andalucía y otras comunidades especializadas en distintos nichos de mercado (enoturismo, lujo, turismo de congresos, viajeros de Estados Unidos y México, gastronomía o cruceros).

González ha explicado que el elemento central de la estrategia de comercialización del destino es la nueva plataforma 'online' puesta en marcha a finales del pasado año para que los profesionales de las agencias de viaje puedan vender de forma directa estancias y experiencias en Álava.

Además, y como complemento a estos proyectos, la diputada foral ha informado de que se está ofreciendo entidades locales y agentes turísticos comarcales un programa formativo sobre la creación y la comercialización de propuestas y experiencias turísticas.

Este programa se está llevando a cabo durante los meses de octubre y noviembre a través de sesiones presenciales en las diferentes comarcas del territorio. Se trata de un plan formativo descentralizado que ya se ha impartido en Agurain-Salvatierra y en Murgia, y que continuará en las próximas semanas en las localidades de Amurrio, Ribabellosa, Laguardia, Santa Cruz de Campezo, y Vitoria-Gasteiz.