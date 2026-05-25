Una treintena de personas han sido atendidas por Emergencias de Osakidetza por las altas temperaturas del fin de semana

Archivo - Osakidetza llama a prevenir los efectos del calor - OSAKIDETZA - Archivo

VITORIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias de Osakidetza ha atendido a 30 personas entre el pasado viernes y el domingo como consecuencia de las altas temperaturas.

Tres de estas personas han tenido que ser trasladadas en ambulancias a hospitales y centros de salud, mientras que el resto han sido atendidos en el mismo lugar de la incidencia y por teléfono.

Por territorios, en Gipuzkoa se han registrado siete atenciones, en Bizkaia 22 y en Álava, una, según ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

Las edades de las personas atendidas van desde los 2 hasta los 74 años, y los síntomas más destacados han sido mareos, desmayos, fatiga y desorientación.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones recogidas en el Plan de Calor 2026. El objetivo de este programa es prevenir y reducir el impacto del exceso de temperatura en la salud de la población durante los meses más calurosos del año, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

El Plan presta especial atención a la población de riesgo: menores de 4 años, personas mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personas que realizan actividad física en exteriores.

Además, se recomienda contactar con frecuencia con las personas mayores que vivan solas; y no dejar a nadie dentro de un vehículo estacionado y cerrado, especialmente en las horas centrales del día.