Los tres candidatos del PP a la alcaldía de las capitales vascas se ofrecen como la "única alternativa"

BILBAO, 18 (EUROPA PRESS)

Los candidatos del PP a las alcaldías de las capitales vascas, Esther Martínez (Bilbao), Borja Corominas (San Sebastián) e Iñaki García Calvo (Vitoria) han planteado su candidatura como la "única alternativa" a los actuales gobiernos municipales, y han criticado las concomitancias entre EH Bildu, PSE-EE y PNV que se dan en cada una de las ciudades.

Iñaki García Calvo se estrena como cabeza de lista en Vitoria-Gasteiz mientras Esther Martínez y Borja Corominas repiten en Bilbao y San Sebastián.

Los tres han participado en un acto celebrado por el Partido Popular en Santiago de Compostela en el que los 50 cantidatos a las alcaldías de las capitales de provincia de España se han turnado para dar un breve discurso.

En el acto han estado presentes, además, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el secretario general del partido, Miguel Tellado.

ALTERNATIVA A EH BILDU, PNV Y PSE

En su intervención, la candidata a la alcaldía de Bilbao por el PP, Esther Martínez, ha citado la frase de Miguel de Unamuno en la que dijo que "el mundo entero es un Bilbao más grande" para criticar que en la capital vizcaína "no caben las estrecheces de los nacionalistas".

"Porque en este momento Bildu y el PSOE, igual que con el PNV, no es que convivan, es que se solapan. Y lo que están haciendo es crear un mundo de trastienda para que no se vea el escaparate de la realidad", ha señalado.

Tras criticar que para ellos la inseguridad "es una percepción", la vivienda "una especulación", "fríen a impuestos", y la "falta de libertad es inadaptación", ha asegurado que pretende ser la alcaldesa "para todos esos bilbaínos que no se resignan". "Fijaros, que mañana juega la Selección y ni siquiera quieren poner una pantalla", ha criticado.

"Desde luego que con voluntad, con vocación, con ambición, seré la próxima alcaldesa de Bilbao y con dedicación a la mejor ciudad del mundo. Y esto ni es bilbainada ni admite debate", ha asegurado.

Por su parte, Borja Corominas, candidato a la alcaldía de San Sebastián, ha asumido "dos compromisos" con los donostiarras, que su "única prioridad" será San Sebastián con el "único objetivo" de "convertirla en una ciudad para todos en la que quepamos todos"; y en segundo lugar que "todos los apoyos que consiga el Partido Popular en San Sebastián van a servir para transformar la ciudad" y no los regalarán "a nadie".

"Apostar por el Partido Popular en San Sebastián es apostar por una ciudad más segura, una ciudad en la que se construya vivienda y, por lo tanto, en la que se pueda vivir, y una ciudad en la que los más de 100 millones de euros que dedicamos a mantenimiento, prácticamente el doble por habitante que el resto de ciudades españolas, luzcan y sirvan para algo", ha asegurado.

Además, Corominas ha expresado que su partido es la "única alternativa a la izquierda radical" de EH Bildu y "a esa nueva izquierda acomplejada en la que se ha convertido el PNV".

Finalmente, el debutante como candidato a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz, Iñaki García Calvo, ha admitido que "desde niño" ha tenido "el sueño de ser alcalde" y ha asegurado que "dentro de diez meses ese sueño se va a cumplir".

"Porque estamos preparados para ser una verdadera alternativa al gobierno del Partido Socialista y del PNV que tiene a EH Bildu como socio preferente", ha señalado, para insistir en que su partido es la "única alternativa".

Según ha subrayado, ese es su "compromiso con cada vecino al que visito, con cada comercio al que entro y con cada barrio que pateo", ya que "están preparados". "El mejor capítulo de la historia de Vitoria está todavía por escribirse y desde luego ese capítulo lo vamos a escribir nosotros. Vitoria merece un cambio y ese cambio lo vamos a saber representar", ha concluido.