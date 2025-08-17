Tres detenidos por agredir a un hombre en una pelea y lesionar a 4 agentes al resistirse a su arresto, en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres hombres han sido detenidos por agredir a una persona en una pelea en un local hostelero de San Sebastián, que tuvo que ser trasladado a un centro sanitario tras perder el conocimiento. Además, lesionaron a cuatro agentes al resistirse al arresto.

Los hechos han ocurrido este domingo de madrugada, cuando una llamada alertó de una pelea en un local hostelero del centro de la capital guipuzcoana. Hasta el lugar se desplazaron recursos policiales de la Ertzaintza y de la Guardia Municipal, que a su llegada, vieron salir corriendo a dos hombres en diferentes direcciones, a los que consiguieron dar el alto.

En el lugar, un hombre, que había sido víctima de una agresión, precisaba asistencia sanitaria, que fue solicitada de inmediato, siendo trasladado a un centro sanitario por pérdida de conocimiento y traumatismo nasal.

Tras recabar datos de lo sucedido, los agentes procedieron a la detención de tres hombres. Un individuo, de 23 años, está acusado de un presunto delito de lesiones y a los otros dos hombres, de 35 y 27 años, que habían salido corriendo, se les imputa sendos delitos de resistencia grave, ya que cuatro de los policías que intervinieron en la detención precisaron asistencia sanitaria.

Los arrestados fueron trasladados a dependencias policiales para la práctica de las correspondientes diligencias, hasta su puesta a disposición judicial.