Tres de los diez acusados por corrupción de menores en Álava reconocen los hechos a cambio de una reducción de penas

Las condenas impuestas a estas tres personas son de uno, siete y 13 años de prisión

VITORIA, 26 (EUROPA PRESS)

Tres de los diez acusados en el caso de abuso y corrupción de menores tutelados del centro Sansoheta (Álava) han llegado a un acuerdo con las acusaciones en el que reconocen su culpabilidad a cambio de una reducción de las penas inicialmente solicitadas para ellos, que finalmente serán de uno, siete y 13 años de prisión. Un cuarto acusado podría aceptar una propuesta de acuerdo similar en la sesión del juicio del próximo miércoles.

El acuerdo ha sido anunciado al comienzo de la vista oral del juicio iniciado este lunes en la Audiencia Provincial de Álava, que se desarrollará a lo largo de cinco jornadas con el fin de determinar las responsabilidades penales por unos hechos que se produjeron en 2016 y que afectaron a menores de edad tutelados por la Diputación Foral de Álava.

De los diez acusados, tres han aceptado los hechos que se les imputan y han mostrado su arrepentimiento. De estas tres personas, la pena más baja --un año de prisión-- le ha sido impuesta a A., un hombre nacido en 1983 que contactó mediante el teléfono móvil con un menor de edad del centro foral Sansoheta, ubicado a las afueras de Vitoria-Gasteiz, en Arrazua-Ubarrundia.

Según se recoge en el relato de los hechos aceptado por el acusado, el joven con el que contactó tenía 14 años en el momento de los hechos. El acusado y este menor mantuvieron una conversación el 8 de marzo de 2016, con el fin de mantener un encuentro sexual entre ambos y en el que también pretendían que participara una chica.

A raíz de dicha conversación, el menor envió al acusado una foto en la que aparecían él y una chica, y en la que --según el acuerdo leído este lunes en la sala de vistas-- "se podía apreciar la minoría de edad" de ambos. En la conversación entre el acusado y el menor, este se mostró dispuesto a mantener relaciones sexuales a cambio de 400 euros.

A. se ha reconocido responsable de un delito de corrupción de un menor de 16 años y ha pagado una indemnización de 2.000 euros al joven. Además de la pena de cárcel --y al igual que se ha establecido para el resto de los acusados que han reconocido los hechos-- se le ha impuesto la prohibición de realizar actividades que impliquen un contacto directo con menores y de acercarse a la víctima. Asimismo, deberá permanecer tres años en situación de libertad vigilada.

Por su parte, D., nacido en 1983, ha aceptado penas que suman 13 años de prisión por diversos delitos. En este caso, el acuerdo al que ha llegado con las acusaciones constata que empleó las redes sociales para contactar con un menor que en el momento de los hechos tenía 13 años. En las conversaciones que mantuvo con este menor se mostró dispuesto a ofrecer una remuneración a cambio de relaciones sexuales, algo que finalmente hizo con el referido joven y con otro que en el momento de los hechos tenía 15 años.

Además, en conversaciones mantenidas a través de una red social, habló de mantener relaciones sexuales "a cambio de dinero y marihuana". El acuerdo subraya que "en dos ocasiones al menos" mantuvo relaciones sexuales con el menor con el que había contactado, que aceptó dinero y marihuana como contraprestación.

En el texto del acuerdo se establece que D. tenía "constancia" de la minoría de edad del joven, y que lo mismo ocurrió con otro menor que se anunciaba en una web para mantener sexo "a cambio de dinero". El acusado ha reconocido los hechos, ha pedido disculpas y, al igual que las otras dos personas que han llegado a acuerdos con las acusaciones, se ha comprometido a "no recaer en tales conductas".

D. ha aceptado la condena impuesta por unos hechos calificados como dos delitos continuados de corrupción de menores, un delito continuado de abusos sexuales con acceso carnal a un menor, y un delito de abusos sexuales a un menor con acceso carnal. En total, esta persona ha sido condenada a 13 años de prisión.

A su vez, B. ha llegado a un acuerdo en el que se constata que conoció en una discoteca de Vitoria-Gasteiz a un menor que en el momento de los hechos tenía 14 años y con el que inició una relación sentimental.

Esa relación empezó a complicarse cuando B. tuvo conocimiento de que el menor ofrecía sus servicios sexuales en una web. A partir de ese momento, mantuvo relaciones sexuales con el joven "previo pago de cantidades de dinero".

El acusado, que ha abonado a la víctima 600 euros en concepto de responsabilidad civil, ha sido condenado por un delito continuado de corrupción de un menor de 16 años y de un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal sobre un menor de 16 años. En total, se le han impuesto penas que suman siete años de prisión.

D. ha leído un escrito en el que se muestra "arrepentido y avergonzado" y en el que afirma sufrir una minusvalía "por traumas psicológicos". También en ese texto señala que "a veces hacemos mal las cosas por falta de cariño".

Además de estas tres personas, un cuarto acusado está planteándose la posibilidad de aceptar una propuesta de acuerdo, que implicaría también la reducción de las penas inicialmente solicitadas a cambio de la aceptación de los hechos.

A la espera de la decisión que adopte finalmente, su testimonio se ha aplazado a la segunda sesión del juicio, programada para este próximo miércoles, y en la que está previsto que se inicien las declaraciones de las víctimas, que se llevarán a cabo a puerta cerrada.

Los otros seis acusados han prestado declaración este lunes. Todos ellos han reconocido haber mantenido alguna relación sexual con las víctimas, si bien han asegurado que en ningún momento sospecharon que se trataba de menores de edad. Además, han afirmado que iniciaron sus contactos a través de una web de citas legal, por lo que dieron por hecho que se trataba de personas de más de 18 años.

La fiscal ha mostrado a los acusados fotos de los menores correspondientes a la época de los hechos que ahora se juzgan, al considerar que su mera apariencia deja claro que se trata de personas que no habían cumplido los 18 años de edad.

En el caso de A., taxista de profesión, ha reconocido haber pagado veinte euros a un joven con el que quedó a través de dicha plataforma para que le masturbara mientras ambos permanecían en el interior de su taxi. "Ni se me pasaba por la cabeza que pudiera ser menor de edad", ha afirmado.

Por su parte, I., al que se le imputan delitos por haber mantenido relaciones sexuales con tres menores, ha asegurado que mantuvo relaciones con uno de ellos, pero que desconocía que era menor. "Yo no he buscado menores, me han buscado a mí y me la han liado", ha manifestado.

L., al que se le acusa de mantener sexo con dos menores, ha reconocido haber tenido varios encuentros sexuales con ellos a cambio de dinero. En dichos encuentros, según ha explicado, también consumió drogas junto a esos jóvenes, aunque ha afirmado que nunca sospechó que fueran menores de edad.

Otro de los acusados, (J.) está imputado por tener sexo con tres menores, aunque solo reconoce haber mantenido relaciones con uno. Además, ha afirmado que un joven al que mantuvo varios meses "acogido" en su casa estuvo intercambiado mensajes con otras personas empleando su número de teléfono.

Por su parte, P. --militar de profesión-- ha reconocido que quedó con un chico para mantener sexo a cambio de dinero, pero ha dicho que no llegaron a practicar el sexo porque cuando le dijo que tenía 17 años, él se negó. P. sí ha reconocido haber mantenido otro encuentro sexual posterior con esta persona porque pensaba que ya tenía 18 años.

El sexto acusado que ha declarado este lunes (I.) ha afirmado que en la época de los hechos "se ponía hasta el culo" de drogas y quedaba con muchas personas a través de las webs de contactos. Aunque ha reconocido haber pagado cinco euros a un joven para que le masturbara, ha afirmado que nunca pensó que fuera menor de edad.