Las tres diputaciones forales activan la Oficina de Intermediación para el Relevo Generacional Agrario

BILBAO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han puesto en marcha una de las medidas centrales de la Estrategia Integral para el Relevo Generacional en el sector agrario vasco, la Oficina de Intermediación para el Relevo Generacional, una herramienta diseñada para facilitar la continuidad de explotaciones agrarias viables y promover la incorporación de nuevas personas agricultoras.

Según ha indicado el departamento de Medio Natural y Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia, el relevo generacional es "uno de los principales desafíos del sector agrario en Euskadi". Actualmente, ha apuntado, existen 1.500 explotaciones con titulares próximos a la jubilación, de las cuales 750 no cuentan con relevo identificado, lo que "compromete su futuro".

Esta realidad llevó al Gobierno Vasco y a las tres diputaciones forales a impulsar en 2025 una Estrategia Compartida de Relevo Generacional, con el objetivo de coordinar esfuerzos y garantizar la sostenibilidad del sector a medio y largo plazo.

La Oficina de Intermediación está plenamente operativa desde comienzos de 2026 en los tres territorios históricos. Se trata de un servicio especializado que no supone la creación de nuevos organismos, sino la reorganización de recursos para ofrecer acompañamiento técnico y jurídico tanto a quienes desean ceder su explotación como a quienes buscan incorporarse al sector.

La herramienta articula de manera "ordenada y transparente" la oferta y la demanda agraria mediante dos perfiles clave, el personas cedentes, que son los titulares de explotaciones agrarias inscritas en los registros forales respectivos que desean ceder su explotación total o parcialmente, y el de los futuros agricultores, personas de entre 18 y 49 años interesadas en incorporarse a la actividad agraria y que no disponen de una explotación viable propia.

Toda esta información se integra en el Registro de Relevo Generacional, un instrumento administrativo de carácter informativo que permite estructurar el proceso bajo criterios de publicidad, igualdad y transparencia, ha indicado la institución foral.

Las funciones principales de la Oficina incluyen recepción y validación de manifestaciones de interés; análisis de la viabilidad técnica de las explotaciones; asesoramiento jurídico, técnico y fiscal a cedentes y futuros titulares; actualización del Registro de Relevo Generacional; coordinación con programas de incorporación como Gaztenek; y mediación neutral y confidencial entre ambas partes.

Las diputaciones forales destacan que no se trata de "un procedimiento competitivo", sino de "un sistema público de intermediación que permite anticipar y planificar la continuidad de explotaciones viables, evitando cierres innecesarios y reforzando el tejido agrario en el conjunto del territorio".

Con la puesta en marcha conjunta de esta Oficina y la aplicación coordinada del marco estratégico común, los tres territorios históricos consolidan "un instrumento práctico que facilita transiciones ordenadas, acompaña a quienes desean cesar su actividad y abre oportunidades reales a la nueva generación de profesionales del campo", según han destacado.