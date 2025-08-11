Tres personas sufrieron picaduras de carabela portuguesa este domingo, todas en Gipuzkoa

BILBAO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres personas sufrieron picaduras de carabela portuguesa este domingo en las playas vascas, todos los casos en Gipuzkoa, concretamente, dos en la playa de Ondarreta de San Sebastián y una en Zarautz. En este último caso, la persona afectada fue trasladada al PAC del municipio al precisar atención sanitaria, ha informado el Departamento de Salud.

El Gobierno vasco, a través de la Dirección de Salud Pública del Departamento de Salud, dispone de un protocolo de actuación ante la aparición de medusas y, concretamente, ante la aparición de la carabela portuguesa, para informar a la ciudadanía y prevenir posibles incidencias.

El protocolo consiste en que los servicios de salvamento y socorrismo informan a Salud Pública mediante aviso a SOS Deiak del avistamiento de las medusas, y las medidas suponen la colocación de la bandera amarilla junto a la bandera con el logotipo medusas y aviso por megafonía de que se ha avistado Carabela portuguesa en la zona de baño.

También se solicita que se extremen la prudencia al bañarse y se prohíbe el baño con la colocación de la bandera roja junto a la bandera con el logotipo medusas y la difusión por megafonía del mensaje: "se han avistado medusas peligrosas en la playa por lo que el baño está prohibido".

En general, se recomienda evitar el baño si hay medusas o carabelas portuguesas, y no tocarlas, aunque estén en la arena. Ante una picadura de carabela portuguesa, se debe acudir rápidamente al puesto de socorro; no rascarse ni frotarse la zona, limpiarse la zona con agua de mar, nunca con agua dulce; quitar los restos con una pinza, no con la mano a no ser que uses guantes; y aplicar frío o mejor hielo en una bolsa de plástico durante cinco minutos sobre la zona.