Salida del garaje de Barakaldo en el que se ha producido el incendio este domingo. - EUROPA PRESS

BILBAO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres vehículos han sufrido daños en un incendio registrado este domingo en el garaje de un edificio de viviendas de la localidad vizcaína de Barakaldo, en el que no se ha visto afectada ninguna persona, si bien los vecinos de tres portales han tenido que permanecer en sus viviendas hasta ventilar el humo generado.

El suceso se ha producido sobre las dos de la tarde en un aparcamiento del Paseo del Ferrocarril, al parecer, originado en un vehículo que se encontraba estacionado en su interior, según ha explicado la alcaldesa, Amaia del Campo, que se ha desplazado al lugar.

El fuego, que ha provocado intenso humo, ya ha sido sofocado por los bomberos que se han desplazado a la zona, junto a efectivos de la Policía Municipal y de los servicios de Emergencia.

Ninguna persona se ha visto afectada por el incendio y no ha sido necesario desalojar a los vecinos, si bien se ha instado a los residentes en tres portales del edificio a permanecer en sus hogares hasta lograr extraer el humo generado.

El fuego ha afectado a tres vehículos, según el balance inicial, a la espera de comprobar el alcance de los datos materiales y el estado de las instalaciones una vez ventilado el espacio.

La alcaldesa de Barakaldo ha expresado su agradecimiento a todos los servicios de Emergencia que han intervenido por su labor, que "ha permitido controlar la situación de una forma muy rápida". "Lo más importante es que todo ha quedado en un susto y que no tenemos que lamentar daños humanos", ha destacado.