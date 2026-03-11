El TSJPV aprueba una iniciativa para la comarcalización de Secciones de Violencia sobre la Mujer en Euskadi

Archivo - Palacio de Justicia en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha aprobado una iniciativa de comarcalización de Secciones de Violencia contra la Mujer en el País Vasco, elaborado por su presidente, Iñaki Subijana, para su remisión al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tendrá que dar su visto bueno, para trasladarlo posteriormente al Ministerio. Con la concentración de partidos judiciales se busca que estos asuntos sean resueltos por órganos especializados y favorecer la proximidad.

El TSJPV ha informado, en un comunicado, que la iniciativa de agrupación de partidos judiciales en materia de violencia de género y sexual se ha elaborado teniendo en cuenta la actual planta judicial, los recursos asistenciales disponibles para la adecuada atención a las víctimas de violencia de género y la carga de trabajo de las Secciones de Violencia sobre la Mujer. En el proceso se ha oído a la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma Vasca y a los consejos vascos de la Abogacía y de Procuradores.

El País Vasco está dividido en 14 partidos judiciales y en cuatro de ellos (Barakaldo, Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz) existen Secciones de Violencia contra la Mujer con un total de 6 plazas (jueces y juezas), una vez se haga efectiva la constitución de la plaza número 2 de la Sección referida a Barakaldo.

En el resto de los diez Tribunales de Instancia vascos (Amurrio, Balmaseda, Durango, Gernika-Lumo, Getxo, Azpeitia, Bergara, Eibar, Irun y Tolosa), hay una plaza que asume competencias en Violencia sobre la Mujer dentro de las Secciones de Civil y de Instrucción, es decir, no son juzgados exclusivos.

La comarcalización pretende la concentración en las Secciones de Violencia contra la Mujer de la instrucción de los asuntos de violencia de género y sexual que actualmente se llevan a cabo en esos juzgados no exclusivos de partidos judiciales cercanos y detrás de ella está el debate entre la especialización --favorable a que el tratamiento jurisdiccional de la violencia de género se efectúe por órganos especializados dotados de una formación específica-- y la proximidad, cuestiones ambas que se han ponderado a la hora de formular esta iniciativa.

ÁLAVA

Así, el TSJPV concluye que sería factible la comarcalización judicial en materia de violencias de género y sexual en Álava, agrupando el partido judicial de Amurrio al de Vitoria-Gasteiz si la Sección de Violencia sobre la Mujer de la capital alavesa contara con dos plazas judiciales.

Según el documento elaborado para su remisión al CGPJ, esa segunda plaza podría crearse mediante la transformación de un juez de adscripción territorial (JAT), miembros de la carrera judicial encargados de reforzar juzgados, cubrir vacantes o sustituir a titulares en una provincia específica que están a disposición del presidente/a del Tribunal Superior de Justicia.

En el País Vasco en la actualidad hay diez JAT. De esta forma, se constituiría una Sección de Violencia sobre la Mujer con dos plazas judiciales que, teniendo su sede en Vitoria-Gasteiz, extendería su jurisdicción a todo el territorio.

BIZKAIA

En el caso de Bizkaia, el TSJPV considera que sería posible la comarcalización del territorio histórico mediante la agrupación de todos los partidos judiciales en el de Bilbao, que pasaría a contar con cuatro plazas judiciales procedentes de las actuales Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia de Barakaldo (dos) y Bilbao (dos).

Por lo tanto, se constituiría una Sección de Violencia sobre la Mujer con cuatro plazas judiciales, con sede en Bilbao y que extendería su jurisdicción a todo el territorio histórico. En lo que a Gipuzkoa se refiere, la iniciativa ve factible solo la comarcalización de parte del territorio agrupando los partidos judiciales de Irun y Tolosa al de Donostia-San Sebastián, si la Sección de Violencia Sobre la Mujer de la capital guipuzcoana contara con dos plazas judiciales.

Esa segunda plaza se podría crear mediante la transformación de un JAT, igual que en el caso de Bizkaia. De esta manera, se estaría ante una Sección de Violencia sobre la Mujer con dos plazas judiciales que, teniendo su sede en la capital guipuzcoana, extendería su jurisdicción a los partidos judiciales de Donostia-San Sebastián, Irun y Tolosa.

GIPUZKOA

El resto de los partidos judiciales de Gipuzkoa (Azpeitia, Bergara y Eibar) mantendrían plazas con competencia en materia de Violencia contra la Mujer dentro de sus Secciones de Civil e Instrucción.

El CGPJ deberá valorar y dar luz verde a esta iniciativa antes de su remisión como propuesta al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, previo informe del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, tendrá la última palabra.