TSJPV aprueba una propuesta de incremento de planta judicial que recoge un máximo de 31 nuevas plazas y un mínimo de 15

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BILBAO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha aprobado una propuesta de incremento de la planta judicial para atender las necesidades más urgentes de Euskadi en 2026 y plantea la creación de entre un máximo de 31 nuevas plazas judiciales a un mínimo de 15 en función de que se confirmen o no las previsiones contenidas en el borrador del Real Decreto de ampliación de la planta judicial que recoge la creación de 500 nuevas unidades judiciales en España, 14 de ellas en el País Vasco.

La propuesta ha sido elaborada atendiendo a la carga de trabajo de los diferentes órganos judiciales vascos en los últimos años y teniendo en cuenta lo establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia que marcan como criterio de referencia para atender a la creación de nuevas unidades judiciales la superación durante cinco años consecutivos del 130% del módulo de entrada, según ha informado el TSJPV.

El proyecto de Real Decreto prevé la creación en el conjunto de España de 500 nuevas plazas judiciales en 2026, de las que 14 corresponderían al País Vasco.

La propuesta del TSJPV plantea tres escenarios diferentes. El primero parte de que no se confirmen las previsiones contenidas en el borrador del citado Real Decreto. En este supuesto, el máximo órgano judicial vasco propone la necesidad de crear 31 nuevas unidades judiciales en el País Vasco.

En segundo lugar, y de crearse las 14 plazas que se recogen en el Real Decreto para el País Vasco, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco propone 17 nuevas plazas.

Además, en la propuesta ratificada por la Sala de Gobierno del TSJPV se incluye un tercer escenario para el supuesto de que se confirmen las previsiones de ampliación de la planta judicial incluidas en el Real Decreto y se transformen las dos plazas de jueces de adscripción territorial previstas en él para Euskadi en plazas de las Secciones de Violencia sobre la Mujer de Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. En este caso se plantea la necesidad de constituir 15 plazas.

La propuesta se remitirá al CGPJ para su elevación al Gobierno a quien le corresponde determinar el número de nuevos juzgados a crear y los que corresponden al País Vasco.