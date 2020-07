El TSJPV desestima la petición de Acus de suspender la obligatoriedad de la mascarilla como medida cautelar

BILBAO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha decidido desestimar la petición de la Asociación de Consumidores ACUS de suspender como medida cautelar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en Euskadi. El tribunal considera que los daños de la suspensión de su uso podrían resultar "irreparables o difícilmente irreparables".

La asociación había solicitado la suspensión de la orden del pasado 15 de julio de la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Nekane Murga, que estableció en Euskadi la obligatoriedad del uso de la mascarilla para evitar nuevos contagios de covid-19 con independencia de la distancia interpersonal, tanto en la vía pública y al aire libre, como en espacios cerrados de uso público o abiertos al público donde se pueda concurrir en el mismo espacio con otras personas.

La sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV celebró este lunes una vistilla, en la que no se abordó el fondo de la cuestión, para determinar si se admitía o no la medida cautelar de suspensión de la obligatoriedad del uso de macascarilla solicitada por ACUS, a la que tanto la Fiscalía como el Gobierno Vasco se opusieron.

El tribunal ha hecho pública este martes su resolución desestimatoria, que puede ser impugnada mediante recurso de reposición ante la misma Sala en el plazo de cinco días, "no obstante lo cual se llevará a efecto la resolución impugnada", según recoge el auto.

En su resolución, la sala de lo Contencioso Administrativo recuerda que "el artículo 281.4 de la LEC exonera de toda prueba aquellos hechos cuyo conocimiento sea notorio" como, en este caso, es "para todos que hemos soportado y sufrido durante varios meses los efectos derivados de la declaración y prórroga de un estado de alarma cuyo fundamento esencial se haya en las consecuencias previas, coetáneas y posteriores al mismo desencadenadas por el covid-19".

"Partimos de una situación en la que el contagio y posterior enfermedad ha desembocado en decenas de miles de muertos y partimos también de una situación en la que la realidad social, los medios -todos los que pueden calificarse como más significativos-, no cesan de mostrarnos que el índice de contagios es un riesgo latente al que hay que poner freno y, más aún, que en determinados lugares de la geografía española como ciertas localidades de Cataluña, País Vasco, Navarra y Aragón, los contagios están aumentando a un ritmo más que preocupante", señala el auto.

Según advierte, "desde esta primera aproximación ya vemos que el interés público, materializado a través de la realidad que terminamos de describir y formalizado a través de la disposición de carácter general impugnada, evidencia tal gravedad que difícil, muy difícil, será encontrar un interés particular que pueda enervarlo y situarse en un rango superior con la subsiguiente suspensión de la eficacia de la Orden".

Asimismo, apunta que "el interés público aparece reforzado a través de los documentos que aporta la Consejería" y advierte de que, "frente a documentos expedidos en papel oficial" emitidos por el Director de Salud Pública y Adicciones y los profesionales que se dedican a diversos análisis y presentados por la defensa letrada del Gobierno Vasco, "no puede prevalecer la mera oposición de la demandante".

El tribunal señala que, si bien la asociación ha alegado en su recurso que en la Orden impugnada no hay "fundamentación técnica alguna", en la motivación previa al articulado de la resolución de Salud "se da razón (suficiente para esta fase cautelar) de las medidas que se adoptan".

Por otra parte, apunta que, "en una disposición de carácter general, sabido es y así resulta de las normas que regulan su elaboración, que la motivación e informes que le sirven de sustento no se incorporan a su texto, sino que se van integrando en el expediente en cuyo seno se elabora la norma" y que la asociación recurrente no ha pedido que se le aportase.

También rechaza los testimonios de los dos facultativo que ACUS presentó como testigos en la vistilla y que, según indica, no eran especialistas en epidemiología ni en virología, sino generalistas. Además, señala que "sus manifestaciones aluden a estudios, informes y demás material técnico que no se ha aportado a los autos y que por ello no podemos tener por válido".

A su entender, "ambos ofrecen además respuestas que no contribuyen a dar crédito a sus manifestaciones". Entre ellas, se alude a sus no "demasiado convincentes" afirmaciones sobre los "perjuicios" que causa el uso de la mascarilla y en las que "parecen referirse a supuestos en los que la persona no se despoja en todo el día de ella", pese a que "esto no es generalmente así".

Para el tribunal, "mientras que el interés público y general se evidencia razonable e irreparables o difícilmente reparables los daños que pudiesen resultar de la suspensión de la obligatoriedad de utilizar la mascarilla, la situación particular que defiende la actora es razonablemente reversible y permite el desarrollo de las actividades de la vida ordinaria en términos asumibles, al contrario de lo que se alega por esta última parte".

En relación al resto de los argumentos de la recurrente, los considera "propiamente de fondo" y, por ello, "no pueden tratarse en este incidente cautelar ya que exigen la plenitud de alegaciones y prueba".