TSJPV desestima la querella contra Zupiria por los incidentes en la bienvenida de la Flotilla en el aeropuerto de Loiu

Archivo - Miembros de la Ertzaintza detienen a varios activistas en el aeropuerto de Bilbao, a 23 de mayo de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado la querella interpuesta contra el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, por los incidentes registrados en el aeropuerto de Loiu el 23 de mayo de 2026 con motivo de la llegada de los integrantes de la Global Sumud Flotilla, al considerar que este no ha cometido ninguno de los delitos que se atribuían en la querella.

En un auto, el TSJPV se declara competente para conocer de esa querella exclusivamente en relación con el consejero por su condición de aforado, si bien acuerda desestimarla al considerar que los hechos respecto de esta persona "en ningún caso revisten caracteres de ningún delito de los que se refiere la querella".

La querella origen de esta decisión fue interpuesta por Global Sumud Flotilla por la presunta comisión de delitos de lesiones, detención ilegal, atentar contra la integridad moral, delito de odio y delitos cometidos por funcionarios públicos del artículo 540 del Código Penal contra los responsables de la Ertzaintza que ordenaron o dirigieron el operativo policial ese día en el aeropuerto, agentes de este cuerpo que actuaron en el despliegue policial y el propio consejero de Seguridad.

La querella recayó en la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao que, dada la condición de aforado del consejero, se inhibió a favor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV.

En la querella, según se recuerda en el auto, se atribuye a Bingen Zupiria una "eventual responsabilidad penal por los hechos acaecidos con ocasión del dispositivo policial desplegado en el aeropuerto de Loiu el 23 de mayo de 2026, con motivo de la llegada de los integrantes de la Global Sumud Flotilla, al afirmarse que, en su condición de máximo responsable del Departamento de Seguridad, "asumió personalmente la responsabilidad de dicho operativo".

Ese día se produjeron incidentes durante la llegada de los miembros de la Global Sumud Flotilla, contra los que actuó la Ertzaintza, y en los que cuatro personas fueron detenidas por desobediencia, grave resistencia y atentado a agente de la autoridad.

El TSJPV indica que "el juzgado de instrucción se ha limitado a elevar la causa porque hay una persona aforada, nada más, y dicho consejero asumió la responsabilidad de dicho operativo". Asimismo, recuerda que la "responsabilidad penal es personal, no se asume, se ha de basar en hechos que indiciariamente al menos constituyan hechos criminales".

Según el TSJPV, esto "obviamente no acontece en el caso concreto, no constando que el consejero haya tenido intervención alguna en los hechos escuetos relatados en el escrito de querella o en la orden de acometida a que se refiere el mismo". "De suerte que, independientemente de que dichos hechos ofrezcan o no notas de ilícito penal, la carencia de datos que autoricen atribuir intervención en ellos al citado aforado determina la improcedencia de abrir causa penal contra el mismo", se indica en el auto.

El TSJPV añade que, en cualquier caso, y con los datos que tienen, los hechos respecto de Bingen Zupiria, "en ningún caso revisten caracteres de ningún delito de los que se refiere la querella, la cual ha de ser desestimada".

Por último, acuerda comunicar esta decisión al juzgado de procedencia para que, en relación con las personas no aforadas, "proceda conforme a Derecho". Este auto no es firme y puede ser recurrido en súplica ante el mismo tribunal que lo ha dictado.