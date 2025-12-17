TSJPV suspende cautelarmente el adelanto del inicio del horario de caza en Gipuzkoa por riesgo de "falta de visibilidad"

SAN SEBASTIÁN 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dictado un auto por el que se acuerda la suspensión cautelar de la Orden foral 545/2025 de la Diputación foral de Gipuzkoa, publicada el 17 de septiembre, que adelantaba el inicio del horario de caza en el Territorio Histórico para la campaña 2025/2026 hasta 60 minutos antes del amanecer, por el riesgo que su pone la "falta de visibilidad" en esa franja horaria.

La organización conservacionista SEO/BirdLife había recurrido ante el tribunal esta norma que pretendía ampliar el horario de caza en puestos tradicionales hasta 60 minutos antes del amanecer, una medida que ahora queda paralizada por "el riesgo que supone la falta de visibilidad en esa franja horaria", según el TSJPV.

El Tribunal argumenta su decisión en la necesidad de "evitar daños irreversibles mientras se resuelve el fondo del recurso". En el párrafo central de la resolución, la Sala expone que "esta modificación horaria supone que "en ese nuevo periodo autorizando, la caza comprendida entre los 60 y los 20 minutos antes del orto, existe una situación de noche/oscuridad/penumbra que afecta indudablemente a la seguridad general, no solo la de las aves de especies protegidas, sino incluso la de las personas".

Así, apunta que "de no adoptarse la medida cautelar solicitada, puede producirse una situación de imposible o muy difícil reparación que puede hacer perder la finalidad legítima del recurso".

El delegado de SEO/BirdLife en Euskadi, Kiko Álvarez, ha valorado de forma muy positiva esta decisión porque el tribunal "ha sabido interpretar bien los riesgos que existían al autorizar el uso de armas en condiciones de penumbra".

A su juicio, con esta medida cautelar "se evitarán situaciones de peligro innecesarias en el medio natural". "Ante la posibilidad de un accidente personal o la muerte de especies protegidas por falta de visibilidad, la justicia ha optado por la cautela", ha incidido.

Finalmente, ha apuntado que, como consecuencia de este auto, la Diputación "debe restablecer de inmediato el horario anterior", de forma que la actividad en los puestos tradicionales de Gipuzkoa "no podrá comenzar antes de los 20 minutos previos al orto, garantizando una iluminación mínima que permita la identificación de las especies y asegure la integridad de las personas en el entorno rural".