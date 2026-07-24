Tubacex cierra el primer trimestre con 323,6 millones de euros en ventas y un beneficio de 700.000 euros, un 95,8% menos

BILBAO 24 Jul. (EUROPA PRESs) -

Tubacex cerró el primer semestre de 2026 con unas ventas de 323,6 millones de euros, un 10,5% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, y obtuvo 700.000 euros de beneficio, un 95,8% menos en comparación con el mismo trimestre de 2025, con un EBITDA de 37,9 millones de euros, equivalente a un margen del 11,7%.

Según ha informado la compañía, la evolución del semestre refleja el efecto de la menor entrada de pedidos registrada durante 2025, en un contexto marcado por "un nuevo escenario de políticas arancelarias y regulatorias, una mayor volatilidad comercial y el retraso de decisiones de compra e inversión en todos los mercados donde la compañía está presente".

Desde el mes de marzo, la actividad del Grupo ha estado especialmente condicionada por las disrupciones operativas y logísticas derivadas de la inestabilidad en Oriente Medio, que han afectado a la planificación, programación, producción, logística y facturación, a lo largo de toda la cadena de valor destinada a Abu Dabi.

La prioridad de Tubacex ha sido no interrumpir el suministro y la producción en Abu Dabi. Para ello, ante el cierre del estrecho de Ormuz, la compañía ha recurrido a distintas rutas logísticas para evitar la ruptura de la cadena, si bien parte de los envíos ha quedado temporalmente retenida en tránsito.

Esta situación ha provocado un aumento coyuntural del capital circulante y de la deuda financiera neta. Se trata de un impacto temporal, ligado a disrupciones operativas y logísticas, que debería ir normalizándose a medida que se estabilice el entorno, según ha explicado Tubacex.

El EBITDA del primer semestre se situó en 37,9 millones de euros, frente a los 61,0 millones de euros registrados en el mismo periodo de 2025. El margen EBITDA fue del 11,7%, en comparación con el 16,9% del ejercicio anterior.

La evolución de la rentabilidad responde principalmente a los menores volúmenes de actividad, que han limitado la absorción de costes fijos, y a los mayores gastos de transporte, seguros y logística asociados al suministro a Abu Dabi.

De hecho, excluyendo los sobrecostes operativos derivados del conflicto en Oriente Medio, y con un volumen de actividad normalizado, el margen EBITDA se habría situado en el rango del objetivo estratégico, según ha subrayado Tubacex.

No obstante, y aun en este contexto, la disciplina operativa, la selección de proyectos, el peso de las soluciones de mayor valor añadido y la diversificación industrial y geográfica han permitido mantener un margen de doble dígito. El EBIT alcanzó los 12,9 millones de euros y el beneficio neto atribuible fue positivo en 0,7 millones de euros.

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