Tubacex cierra los tres primeros trimestres del año con unas pérdidas de 5,5 millones

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BILBAO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tubacex ha cerrado los tres primeros trimestres del año con unas ventas de 475,6 millones de euros, un 9,6% menos que en el mismo periodo de 2025, y unas pérdidas de 5,5 millones en su beneficio neto atribuible, frente a los 16,7 millones de beneficio del pasado año.

El EBITDA alcanzó los 54 millones de euros, un 36,2% menos en términos interanuales y es equivalente a un margen del 11,4%, según los resultados dados a conocer por la compañía este viernes.

Tubacex ha explicado que la evolución sigue reflejando el efecto de la menor contratación registrada durante 2025, en un contexto marcado por las políticas arancelarias y regulatorias, la guerra en Ucrania y la inestabilidad en Oriente Medio, factores que "continúan retrasando decisiones de inversión" de sus clientes y "condicionando el ritmo de recuperación" de la actividad.

No obstante, ha precisado que la presión actual se concentra fundamentalmente en los volúmenes, los costes y los calendarios de ejecución, y no en una pérdida estructural de demanda. Así, ha destacado que la estabilidad de la cartera de pedidos, de 1.162,4 millones a cierre de septiembre, "crece ya ligeramente" con relación a junio, y la evolución de los negocios premium y de largo ciclo "continúan respaldando el buen posicionamiento" de Tubacex.

En este marco, prevé que el cuarto trimestre seguirá "condicionado por un entorno exigente" y, de cara a 2027, augura que "la cartera ya contratada, la progresiva normalización operativa y logística y la conversión de proyectos actualmente en negociación y esperados deberían proporcionar una base sólida para recuperar la actividad, reducir el circulante y reforzar la generación de caja".

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