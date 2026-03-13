Tubos Reunidos realiza una nueva oferta para el ERE vinculada a que se vote en un referéndum en Amurrio

BILBAO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tubos Reunidos ha realizado una nueva oferta en torno al ERE planteado para 301 trabajadores vinculada a que se vote en un referéndum por parte de la plantilla de la planta de Amurrio, la más afectada, con 274 salidas, según han confirmado fuentes sindicales a Europa Press.

La empresa y los representantes de los sindicatos han comenzado a las diez de la mañana en el Palacio Euskalduna de Bilbao la última reunión del periodo de consultas, que había sido prorrogado hasta este viernes.

En principio, Tubos Reunidos había anunciado que la del pasado lunes había sido su "última y definitiva" propuesta, pero en el encuentro de este viernes ha planteado una "mejora" de las condiciones de la oferta pero vinculada a que se vote en referéndum entre los trabajadores de Amurrio.

En la planta de Trapagaran, donde se prevén solo 27 salidas, se votó este jueves y un 95,07% de los trabajadores votaron a favor de firmar el acuerdo, mientras que en la fábrica de Amurrio se había rechazado celebrar un referéndum.

Esa propuesta iba a ser previsiblemente rechazada, ya que, pese al apoyo de los representantes sindicales de Trapagaran, la postura de ELA, LAB, ESK y UGT de Amurrio en contra de la firma, otorgaba mayoría al no, con siete sobre trece representantes de la comisión negociadora. Pasadas la una de la tarde, las partes estaban en un receso de la reunión.