UAGA, Enba y EHNE critican el "retraso" de la mesa de forrajes y reclaman medidas "inminentes" al Gobierno Vasco

Archivo - Ganado en un paraje de Euskadi - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

UAGA, Enba y EHNE han criticado el "retraso" en la convocatoria de la Mesa de Forrajes y han reclamado al Gobierno Vasco medidas "inminentes" ante la grave situación por la sequía.

Estos sindicatos, que han emitido un comunicado conjunto en torno a este asunto, han expresado su "asombro" ante la convocatoria de la Mesa de Forrajes por parte del Gobierno Vasco para el próximo mes de septiembre.

Las tres organizaciones agrarias han lamentado el "retraso" en la convocatoria de este encuentro, así como que se hayan tenido que enterar sobre este asunto a través de los medios de comunicación y "sin la más mínima" información previa hacia las entidades agrarias participantes de la mesa.

UNILATERALIDAD

UAGA, Enba y EHNE consideran que "no es de recibo" que este tipo de decisiones "se tomen de manera unilateral y sin ningún tipo de comunicación con el sector". "Nos parece un ejemplo más de la manera de trabajar del Departamento de Agricultura de Gobierno Vasco, muestra de la lejanía del Gobierno Vasco con la realidad del sector ganadero", han asegurado.

Estas organizaciones han denunciado que, "mientras el ganado en nuestros montes esté soportando una sequía histórica, al Departamento de Agricultura no parece resultarle necesario agilizar la toma de medidas y propone retrasar la reunión al menos dos semanas más".

UAGA, Enba y EHNE han afirmado que el ganado "no entiende de vacaciones de agosto", por lo que considera necesario que se articulen "medidas inminentes para paliar la grave situación". Por ese motivo, han reclamado que se convoque "cuanto antes" la mesa de forrajes, y que se expongan los resultados de las encuestas realizadas y las propuestas de compra conjunta que se vayan a articular.

DECLARACIÓN DE SEQUÍA

También piden que se declare a Euskadi como zona de sequía; que se haga un seguimiento de la situación del agua; que se articule una mesa interinstitucional para hacer llegar agua a las zonas más afectadas; y que se establezca, junto con las diputaciones forales, mecanismos legales para permitir alimentar a los animales en los montes comunales.

"Es muy necesario plantear escenarios a medio plazo porque los episodios de sequía son cada vez más frecuentes, pero no debemos perder la perspectiva de la gravedad del momento que estamos viviendo", han advertido.