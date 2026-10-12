Archivo - La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BILBAO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, defiende que, "si en un futuro hay un nuevo Estatuto, debería incluir competencias" sobre inmigración para "gestionar bien" este fenómeno. Asimismo, tras valorar las transferencias de competencias efectuadas, señala que "todavía quedan 50 días" para las elecciones y hay "mecanismos que se pueden usar" si se pactaran nuevos traspasos.

En una entrevista publicada por el diario El Correo, recogida por Europa Press, la portavoz del Ejecutivo vasco admite que "es una realidad que no ha cumplido el compromiso de culminar Estatuto" vasco y que se termina la legislatura con cinco competencias "sobre la mesa".

Tras asegurar que la administración vasca ha hecho "todo lo que estaba en su mano" y se ha trabajado "bien", lamenta que "siempre hay reticencias en diferentes niveles del entramado ministerial que no ayudan a avanzar". "Lo que para nosotros es el cumplimiento de una ley orgánica que no deberíamos andar negociando, para la otra parte es como arrancarles un hijo", señala.

En todo caso, destaca "el balance de 14 nuevas competencias" que se ha logrado y recuerda que "todavía quedan 50 días" para las elecciones generales. Así, reivindica que "cuando se quiere, se puede", recordando que el Gobierno de Pedro Sánchez ha encontrado "el mecanismo para llevar a aprobar a la Diputación Permanente del Congreso" los dos decretos en materia de Vivienda. "Mientras sea constitucional, si el Gobierno del Estado quiere, hay mecanismos que se pueden usar", insiste.

LA REALIDAD CAMBIA

Por otro lado, reivindica que, dado que el Estatuto "da las capacidades para hacer rente a los retos del país, si la realidad cambia", se necesitan "nuevas herramientas en esa gran caja". En este sentido, considera que, "si en un futuro hay un nuevo Estatuto" debería incluir competencias en materia de inmigración porque "el fenómeno migratorio hay que gestionarlo y aún en el Estado no hay un plan estructural para hacer frente a este reto".

"En Euskadi queremos hacerlo bien y para eso necesitamos que nos dejen hacerlo", pide Ubarretxena, que plantea "nuevas competencias para gestionar mejor, desde la cercanía, entendiendo cuáles son los problemas, dónde están las necesidades..."

Preguntada por un posible gobierno de PP y Vox tras los comicios del 29 de noviembre, critica que Vox "no está a favor del autogobierno ni de las competencias de Euskadi" y el PP "últimamente se está fijando demasiado en lo que dice Vox y quizá se esté equivocando".