Ubarretxena dice que "nada se da por roto", las conversaciones sobre el euskera "siguen" y "todavía hay margen"

BILBAO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha afirmado que "nada se da por roto" y que las conversaciones de PNV y PSE-EE para reforzar la seguridad jurídica del euskera en la OPEs en la administración pública vasca "siguen" y "todavía hay margen" para un acuerdo.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ubarretxena se ha referido, de esta forma, a las declaraciones del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, quien este pasado martes dijo que no ve "posible un acuerdo" en relación a la modificación de la Ley de Empleo Público con el planteamiento del PNV.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, aseguró que ambas formaciones mantendrán el diálogo en torno a las políticas sobre el euskera, y que este desacuerdo no implica que "se resquebraje" la confianza entre ellas.

A la espera de que el próximo día 30 concluya el plazo de prórroga solicitada por los jeltzales para la presentación de enmiendas a su propuesta de modificación de la Ley de Empleo Público, Ubarretxena ha dicho que ella es "positiva por naturaleza" y, como le toca "negociar en muchas mesas muy distintas", sabe que "las negociaciones tienen sus altibajos y nunca hay que tirar la toalla". "Siempre hay que esperar hasta el último momento porque nunca se sabe lo que puede pasar", ha remarcado.

En ese sentido, ha señalado que tanto Eneko Andueza como Joseba Díez Antxustegi "dijeron que van a seguir hablando". "La buena noticia es esa, que se va a seguir hablando y que aquí nada se da por roto y que las conversaciones siguen", ha destacado, para advertir que el euskera "lo que necesita es consensos y acuerdos y menos discrepancia y menos ruido".

Ubarretxena ha insistido en que "todavía hay margen y las conversaciones siguen, me imagino que seguirán y a eso nos tenemos que agarrar".

En el supuesto de que no se llegue a un acuerdo con el PSE-EE, Ubarretxena ha dicho que "los partidos del Parlamento vasco tendrán que ver hasta qué punto son capaces de llegar a acuerdos o no" y ha abogado por un acuerdo "lo más amplio posible" porque, según ha dicho, es "una pena que un consenso sobre el euskera de tantos años se haya roto ahora".

Ubarretxena ha precisado que "lo que hay encima de la mesa son dos iniciativas para hacer cambios puntuales en la ley de Empleo, que lo que tratan es de blindar esa ley de Empleo Público y el sistema".

"SANO Y BUENAS RELACIONES"

Por otro lado, ha asegurado que, cuando se cumplen dos años de las elecciones autonómicas, el Ejecutivo vasco "se encuentra bien y sano y las relaciones entre los socios de Gobierno, PNV y PSE-EE son "buenas". "Llevamos ya 22 meses con un Lehendakari muy exigente y autoexigente también y el Gobierno no ha parado de trabajar", ha remarcado.

En esa línea, ha añadido que es "un gobierno de acción que no ha dejado de trabajar". "Somos dos partidos políticos diferentes y en todo no se puede estar de acuerdo", ha reconocido, para asegurar que el Consejo de Gobierno "funciona a las mil maravillas, tenemos una relación muy buena, tenemos un programa de gobierno y todas las iniciativas que estamos llevando a cabo están reflejadas en el programa de gobierno, que nos da muchísima tranquilidad". El equipo de gobierno, ha dicho, es "muy estable y tenemos que seguir en esa estabilidad".