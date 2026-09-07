UGT celebra este martes en Bilbao una jornada sobre desconexión digital y salud mental ante la hiperconectividad laboral

BILBAO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El área de Salud Laboral de UGT Euskadi celebrará este martes en Bilbao una jornada formativa titulada 'Cuando el trabajo no se apaga: cómo regular la activación mental en entornos hiperconectados', centrada en las consecuencias de la hiperconectividad sobre la salud mental de las personas trabajadoras.

La jornada se desarrollará entre las 09.30 y las 13.30 horas en la sede del sindicato, ubicada en la calle Colón de Larreategui 46 bis, y analizará los efectos del uso intensivo de dispositivos digitales y de la disponibilidad constante sobre el bienestar psicológico en el ámbito laboral, han informado desde la central sindical.

Durante la sesión se ofrecerán herramientas y pautas para gestionar la sobrecarga cognitiva, prevenir el estrés laboral y favorecer una desconexión digital efectiva ante los nuevos modelos de trabajo.

La formación se impartirá por responsables del Centro de Psicología y Mediación Psimebi, que ya han desarrollado varias acciones formativas sobre salud mental dirigidas a delegadas y delegados sindicales de UGT. La actividad cuenta con la subvención de Osalan y del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, han indicado.