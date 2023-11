UGT denuncia que el Gobierno vasco quiere dejar sin contrato de relevo a 700 laborales, si no firma la mayoría sindical

BILBAO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT ha denunciado que el Gobierno vasco "se niega a aplicar el contrato de relevo para el 2024, si no firma el acuerdo la mayoría sindical, según ha afirmado la administración en mesa general de esta tarde, por lo que en el año 2024 se quedaran sin contrato de relevo 700 laborales".

En un comunicado, UGT ha recordado que ha firmado en los últimos cinco años el contrato de relevo para los laborales de la función pública vasca, junto a CCOO, y se ha aplicado el contrato de relevo "sin problemas" para los laborales, por lo que ha dicho no entender por qué el Gobierno vasco ahora "no quiere aplicar el contrato de relevo, si no firman ELA y LAB".

La responsable de Servicios Públicos de UGT-Euskadi, Arantza Agote, ha urgido al Gobierno vasco a negociar el Plan de Relevo Generacional, que "una vez más hoy ha quedado pendiente, con la promesa del Gobierno vasco de enviar la documentación a los sindicatos antes de la próxima reunión".