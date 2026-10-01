UGT Euskadi reclama a los partidos vascos apoyo a los dos decretos de vivienda en el Congreso

BILBAO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT de Euskadi ha reclamado a los partidos vascos con representación en el Congreso de los Diputados que convaliden los dos decretos de vivienda que se votarán este viernes en la Cámara baja, aunque sean "insuficientes".

En un comunicado, este sindicato ha afirmado que "deben de darse soluciones efectivas a una de las preocupaciones sociales más importantes: garantizar el derecho a acceder a una vivienda digna y asequible".

UGT considera que, aunque los decretos "son insuficientes para atajar un problema estructural agravado por la voracidad del mercado, si sirven para parar un solo desahucio, ya resultarán útiles para la ciudadanía".

En la medida que la aplicación de las nuevas normas dependerá de la declaración de zonas tensionadas por las administraciones autonómicas, ha apelado a todas las instituciones vascas "a tomar todas las medidas necesarias".

Finalmente, ha llamado a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones convocadas por diferentes movimientos sociales en pueblos y ciudades de Euskadi "por el derecho a una vivienda digna y contra la especulación inmobiliaria".