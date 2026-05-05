UGT llama al diálogo para desbloquear la situación en Tubos Reunidos y a participar en la asamblea de este jueves

BILBAO 5 May. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de UGT en Tubos Reunidos y UGT FUCA han llamado al diálogo para desbloquear la situación de Tubos Reunidos y a la propia plantilla a participar en la asamblea prevista este jueves, tras la recogida de las firmas necesarias para poder convocarla, en donde se analizará si se vota en referéndum la continuidad de la huelga indefinida que se mantiene en la planta de Amurrio.

En un comunicado, el sindicato ha considerado que "solo el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras puede decidir sobre su futuro laboral y personal" y ve "imprescindible dar voz a la plantilla" ya que entienden que "los trabajadores y las trabajadoras deben asumir el protagonismo en la toma de decisiones que afectan directamente a su futuro profesional y personal".

Tras valorar como "un paso necesario y relevante la convocatoria de la asamblea del 7 de mayo por parte de la plantilla", desde UGT Fica creen "firmemente que este espacio de participación es fundamental para que cada persona pueda expresar su opinión, compartir sus valoraciones y decidir, de manera consciente y colectiva, sobre el rumbo que debe tomar la coyuntura de la empresa".

Por ello, desde la sección sindical de UGT Tubos Reunidos, han animado a todos a participar para "decidir sobre su futuro, ejerciendo su derecho a opinar y a formar parte de las decisiones que marcarán su vida profesional" ya que Tubos Reunidos se encuentra en "un momento absolutamente trascendental" en el que es "importante que todas las voces sean escuchadas, y que las decisiones se adopten con la máxima participación posible por lo que defienden un modelo sindical basado en la democracia, la transparencia y la participación".

Tras asegurar que los sindicatos están "para representar, acompañar y defender los intereses de las personas trabajadoras, no para sustituirlas", desde el sindicato han calificado de "preocupante que determinadas posturas estén contribuyendo a bloquear una situación en lugar de facilitar que la gente se exprese y decida".