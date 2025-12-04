UGT pide proteger las condiciones de la plantilla de Astilleros Balenciaga y urge a agilizar la concesión

Instalaciones de Astilleros Balenciaga, a 26 de noviembre de 2025, en Zumaia - Arnaitz Rubio - Europa Press

SAN SEBASTIÁN 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Euskadi ha instado a proteger las condiciones de la plantilla de Astilleros Balenciaga tras el anuncio de la compraventa de la empresa de Zumaia (Gipuzkoa) y ha urgido al Gobierno Vasco a agilizar la concesión.

En un comunicado, el sindicato ha recibido la noticia "de manera positiva, pero con cautela" y ha recordado para que finalmente se lleve a cabo la operación de compraventa, quedan pendientes el acuerdo con el comité de empresa y la concesión por parte del Gobierno Vasco de los terrenos.

En este sentido, UGT FICA ha urgido a la administración concursal a que el acuerdo final "preserve las condiciones laborales" de la plantilla. Al mismo tiempo, ha emplazado al Gobierno vasco a "acelerar los trámites administrativos" para la concesión de los terrenos.

La central sindical ha puesto en valor el "esfuerzo" realizado por toda la plantilla hasta la fecha, que "ha soportado una inestabilidad económica y emocional muy importante debido a la incertidumbre sobre su futuro laboral y a una decena de nóminas adeudadas".

Por ello, aunque en este acuerdo el grupo Abu Dhabi Ports ya se compromete a garantizar la carga de trabajo y el mantenimiento del empleo, para UGT también resulta "imprescindible" que se contemple el mantenimiento de las condiciones salariales de la plantilla.

Además, ha exigido tanto a la firma árabe como a la Administración concursal, que se abonen a la plantilla todos los adeudos en el menor tiempo posible.

Por otra parte, ha recordado al Gobierno Vasco, propietario de los terrenos en los que se asienta el astillero guipuzcoano, que es "absolutamente necesario" que, una vez se haya rubricado el acuerdo, el Ejecutivo tramite "por vía de urgencia" el cambio de titularidad de los terrenos.