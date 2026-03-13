Umore Azoka de Leioa (Bizkaia) contará con espacios adaptados en todos los escenarios y cascos inhibidores de sonido

BILBAO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La XXVI edición de la Feria de Artistas Callejeros de Leioa 'Umore Azoka' presenta como novedad este año un refuerzo de la accesibilidad gracias al cual todos los escenarios contarán con espacios adaptados y se ofrecerán cascos inhibidores de sonidos para menores con sensibilididad al ruido.

Esta nueva edición tendrá lugar del 14 al 17 de mayo, con un programa pensado para el disfrute del público y la comodidad de los profesionales del sector, unos profesionales que podrán formalizar su inscripción desde el lunes 16 de marzo, a través de la página web www.umoreazoka.org, según ha informado el Ayuntamiento de Leioa en un comunicado.

El Consistorio de la localidad ha destacado que se "continúa avanzado" en los preparativos para una nueva Feria de Artistas Callejeros de Leioa y ha indicado que la programación de esta edición se desarrollará en 27 escenarios, en 16 espacios escénicos distribuidos por el municipio, a los que se sumarán dos espectáculos itinerantes que recorrerán las calles de Leioa, acercando las artes escénicas al público y reforzando el "carácter urbano y abierto del festival".

Estos 16 espacios escénicos serán el Parking del Molino, el Molino Errekalde - Naranjo, Errekalde, Errekalde Kultur Leioa, la plaza José Ramon Aketxe, el Ayuntamiento, Boulevard H. Verde, Boulevard Stoa, Umeen Kontseiluaren Parkea, la plaza Sabino Arana, el instituto, Boulevard Udondo, Euskal Etxeen Plaza, Auditorio Aldapa y San Juan Bautista.

EDICIÓN MÁS ACCESIBLE

Entre las novedades de este año destaca la "apuesta" por mejorar la accesibilidad y la comodidad del público para lo cual, todos los espacios escénicos contarán con una zona específica reservada para público con diversidad, que estará debidamente señalizada. Además, en los espectáculos familiares e infantiles se pondrán a disposición del público cascos inhibidores de sonido.

Estos cascos están pensados para niños e incluso bebés con especial sensibilidad al ruido, con el objetivo de facilitar que más familias puedan disfrutar de la programación en un entorno adaptado.

La programación incluirá también un espectáculo comunitario en el que están trabajando jóvenes de Leioa, bajo el título "LE(H)IO ONA", un proyecto participativo que pone de relieve la implicación de la juventud local en el festival y que permitirá al público descubrir una propuesta creada desde el propio municipio.

45 COMPAÑÍAS EN LA PROGRAMACIÓN

El Ayuntamiento ha recordado que, tal y como ya se ha anunciado, la XXVI edición de Umore Azoka reunirá a 45 compañías profesionales, procedentes de Euskadi, del resto del Estado y del ámbito internacional, "consolidando a Leioa como uno de los principales puntos de encuentro de las artes de calle", han resaltado.

La programación incluirá propuestas de teatro de calle, danza, circo contemporáneo, música y espectáculos multidisciplinares, lo que configurará "una oferta diversa" pensada tanto para el público general como para los profesionales del sector que cada año se acercan a la feria.

En este sentido, el Consistorio ha incidido en que además de su dimensión artística, Umore Azoka volverá a funcionar como espacio de encuentro profesional, facilitando el intercambio entre compañías, programadores y agentes culturales. Las inscripciones para profesionales interesados en asistir a la feria, se abrirán el 16 de marzo. Las personas acreditadas podrán registrarse a través de la página web oficial www.umoreazoka.org.

El Ayuntamiento ha destacado que con cada edición, la feria "reafirma el compromiso de Leioa con la cultura en el espacio público, convirtiendo durante cuatro días sus calles y plazas en un escenario abierto donde conviven la creación contemporánea, la diversidad artística y la participación ciudadana".

IMAGEN 2026

El autor de la imagen ganadora en el concurso de Carteles Umore Azoka 2026 ha sido Ángel Ligero, diseñador y pintor, pero con una "gran pasión" por el cartelismo.

La imagen que anunciará la edición del año que viene se caracteriza por trasladar de "manera directa, original y minimalista" la identidad de Umore Azoka, a lo largo de más de dos décadas, han destacado.