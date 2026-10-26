Universidad de Deusto suspende la actividad y cerrará el campus de Bilbao esta tarde por la concentración contra Quiles

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BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Deusto suspenderá toda la actividad en el campus de Bilbao a partir de las 14.00 horas de este lunes y procederá a su cierre preventivo a las 15.00 horas ante la concentración en rechazo a la presencia de Vito Quiles en la capital vizcaína en el marco de sus "Tours combativos", en un acto anunciado este lunes frente a la institución universitaria.

Ante la concentración convocada para la tarde de este lunes frente a su campus de Bilbao, la Universidad de Deusto aclara que se trata de un acto "ajeno a la institución, que no organiza ni respalda y cuya celebración no ha autorizado dentro del recinto universitario".

Desde que tuvo conocimiento de la convocatoria, la Universidad de Deusto ha mantenido una coordinación permanente con la Ertzaintza y, siguiendo sus indicaciones y para "proteger la seguridad de la comunidad universitaria", ha decidido suspender toda la actividad en el campus de Bilbao a partir de las 14.00 horas y proceder a su cierre preventivo a las 15:00 horas.

La Universidad de Deusto ha mostrado su rechazo a "las actuaciones y los mensajes que deterioran la convivencia o incitan a la violencia". "Son incompatibles con nuestro compromiso con el respeto a las personas y con la construcción de una sociedad plural, basada en el diálogo respetuoso y el debate riguroso, en un entorno de libertad y seguridad", ha remarcado.

Por último, la Universidad lamenta las molestias que esta medida extraordinaria pueda ocasionar y agradece "la comprensión y la colaboración de toda la comunidad universitaria".