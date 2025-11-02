Universidad del País Vasco acoge este lunes en San Sebastián la sesión constitutiva del Consejo de Lenguas Oficiales

SAN SEBASTIÁN 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad del País Vasco (EHU) acogerá la sesión constitutiva del Consejo de las Lenguas Oficiales que se celebrará este próximo lunes, en el Palacio de Miramar de San Sebastián.

El acto servirá para constituir el nuevo Consejo de las Lenguas Oficiales, del que entrarán a formarán parte representantes de las administraciones públicas de las comunidades autónomas con lenguas oficiales y academias e institutos de las lenguas.

La nueva composición "transforma totalmente la forma y el fondo de este órgano con respecto al anterior, cuyo ámbito era estrictamente el de la Administración General del Estado", han explicado desde la EHU.

La convocatoria reunirá al secretario de Estado de Política Territorial y presidente del Consejo, Arcadi España, diferentes miembros de la administración estatal, así como a representantes de las comunidades autónomas con lenguas oficiales. Asistirán también el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, y la vicerrectora de Euskera y Planificación Lingüística, Igone Zabala.