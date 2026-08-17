Urbide decreta restricciones por escasez de agua para una quincena de localidades alavesas

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VITORIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Aguas de Álava-Urbide ha decretado restricciones en el suministro para una quincena de localidades o concejos ante la escasez de agua.

Estas medidas se recogen en tres bandos publicados por Urbide y que afectan a Agurain-Salvatierra, al concejo de Puentelarrá, y a varios núcleos de la Sierra de Elgea.

Las poblaciones de la Sierra de Elgea a las que se refieren las restricciones son el Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi y los concejos de Trokoniz, Txintxetru, Elburgo-Burgelu, Añua, Arbulu, Argomaniz, Gazeta, Hijona-Ixona, Egileta, Mendixur y Oreitia.

En el bando se declara la situación de alerta por "escasez coyuntural de los recursos hídricos disponibles para el abastecimiento de agua potable".

De esa forma, y hasta nueva orden, se prohíbe el uso de agua procedente de la red de abastecimiento cuyo destino sea el riego de jardines o huertas de carácter público o privado.

Tampoco se podrá utilizar agua para el riego o baldeo de viales, calles o aceras, tanto públicos como privados, o de cualesquier otros elementos instalados en las vías públicas o privadas.

Asimismo, se prohíbe el uso de este recurso para el lavado de vehículos particulares fuera de establecimientos específicamente autorizados para dicha actividad. Tampoco se permite el uso de agua "con fines puramente ornamentales" en fuentes e instalaciones.