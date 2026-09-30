Urdaibai Bird Center celebra este próximo domingo el Día Mundial de las Aves, con entrada gratuita

Aves en el Urdaibai Bird Center - URDAIBAI BIRD CENTER

BILBAO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Urdaibai Bird Centre celebrará este próximo domingo, 4 de octubre, el Día Mundial de las Aves con entrada gratuita entre las 10.00 a las 18.00 horas. En la primera parte de la jornada, se desarrollará una demostración de anillamiento científico de aves.

En un comunicado, Urdaibai Bird Center ha recordado que, durante los meses de verano, el centro de investigación y observatorio de la naturaleza ha recibido visitantes de todo el mundo "y compartido con ellos los tesoros naturales" de la Reserva de la Bisfera.

A través de nuestros telescopios, las personas que se han desplazado hasta Urdaibai han descubierto "el increíble mundo de las aves, desde el pequeño correlimos menudo y la elegante pagaza piquirroja, hasta los impresionantes bandos de espátulas".

Tras este "intenso periodo de seguimiento" de aves y educación ambiental, Urdaibai Bird Center "se adentra en uno de los momentos más emocionantes del año: la migración otoñal".

De forma previa, el centro celebrará el Día Mundial de las Aves el 4 de octubre en Urdaibai Bird Center. Desde las 10.00 hasta la 12.00 horas habrá una demostración de anillamiento científico de aves, "una oportunidad única para observarlas de cerca y conocer mejor esta técnica y su importancia para la conservación". De 10.00 a 18.00 horas, la entrada a Urdaibai Bird Center será gratuita.

Urdaibai Bird Center ha asegurado que el Día Mundial de las Aves es "una oportunidad para acercar el fascinante mundo de las aves a todo el mundo, fomentar un mayor respeto hacia ellas y comprender por qué es importante su conservación y la de los hábitats de los que dependen".