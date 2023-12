Urkullu acusa a EH Bildu de estar "cegados" con las elecciones y dice que faltan "meses" para los comicios

Asegura que los consejeros tienen que desarrollar casi un centenar de iniciativas antes de poner fin a la legislatura



El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha acusado a EH Bildu de estar "cegados" con las elecciones y ha afirmado que faltan "meses" para que se celebren los comicios, en los que los consejeros del Gobierno Vasco tienen que desarrollar casi un centenar de iniciativas antes de poner fin a la legislatura.

Además, ha vuelto a criticar las "tesis catastrofistas" de la formación soberanista ante las acusaciones de que Euskadi tiene "problemas estructurales y graves", y le ha preguntado si consideran que "se solucionarían con añadir 300 millones a un presupuesto de 15.000 millones, sin decir de dónde se quita".

"¿Son problemas estructurales y resulta que sólo hay que cambiar el 2% de nuestro presupuesto?", ha cuestionado antes de asegurar que las razones de EH Bildu "son otras" porque "están cegados por las elecciones".

En el pleno de control al Gobierno de la Cámara vasca, la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha preguntado al lehendakari sobre el balance que hace de la legislatura, y ha advertido de que "no se pueden solucionar los problemas si no se aceptan, y si no se aceptan, se hacen cada vez mayores y se convierten en estructurales".

"Las lecturas autocomplacientes son paralizantes y estamos en este punto en el que se nos acumulan los problemas estructurales. Se nos acumulan los problemas indisimulables", ha insistido antes de afirmar que "no se puede hacer política negando las vivencias de la ciudadanía o disminuyéndolas".

Urkullu ha comenzado su intervención recordando que este es "el último pleno de control de este año, nada más", y ha subrayado que la próxima semana se aprobarán en la Cámara vasca cinco leyes. "El balance conviene hacerlo al término de la legislatura, no ahora cuando tenemos meses por delante", ha contestado a la parlamentaria de EH Bildu.

Asimismo, ha afirmado que hace diez años, el Gobierno Vasco tuvo que dar una "solución inmediata" a los cuatro problemas estructurales que tenía Euskadi: "la economía estaba en recesión y el paro subía de forma alarmante, se rebajó el presupuesto en 1.100 millones de euros, no teníamos suficientes fuentes de ingresos para sostener todos los servicios públicos, y el presupuesto estaba desequilibrado, la deuda y el déficit aumentaban".

"Tuvimos que aprender rápido la lección, mantener la situación, priorizar la reactivación económica y la creación de empleo, empezar a saldar la deuda, conseguir fuentes de ingresos y garantizar los servicios públicos", ha señalado.

El lehendakari ha dicho no compartir la "tesis catastrofista" de la pregunta de EH Bildu y ha citado datos del Eurobarómetro para afirmar que Euskadi es "el tercer territorio en Europa en servicios públicos". "No comparto su actitud. Cada 15 días la misma pregunta, siempre pesimista. Nuestra actitud es positiva, sí", ha defendido.

En este sentido, ha reiterado que el Gobierno tiene una "actitud de mejora continua" porque "no se conforma", y ha asegurado que son "capaces de superar los retos que hay por delante a través del trabajo en común".

"Nunca en la historia de nuestro país ha habido tantas personas trabajando y cotizando, lo que nos hace tener un paro muy inferior al que teníamos hace diez años y con unas condiciones de trabajo de mejor calidad", ha destacado.

También ha asegurado que "nunca se han dirigido tantos recursos a Salud, Educación o Protección Social". "Nunca los servicios públicos han tenido tanta incidencia directa en la calidad de vida de las personas. Nunca en la historia de nuestro país ha habido tantas personas alejadas del riesgo de pobreza severa", ha insistido.

Además, ha destacado que el Gobierno Vasco nunca ha contado con un presupuesto "tan alto, o reservado a una partida de inversión pública superior a la que habrá en 2024". "Son datos objetivos como los que le ofrezco cada 15 días. ¿Sabe lo que de verdad da respuesta a los problemas estructurales de nuestra sociedad?, las leyes que entre todas y todos aprobamos en este Parlamento, 107 durante los últimos diez años, a las que habrá que sumar las cinco que aprobaremos la semana que viene", ha insistido.

ENMIENDA DE 300 MILLONES

En este sentido, ha recordado que algunas de esas leyes han contado con el apoyo de EH Bildu "de forma directa o a través de la abstención", y ha preguntado a la coalición que si Euskadi padece "tantos y tan graves problemas estructurales, por qué presenta una enmienda a la totalidad a los presupuestos con una diferencia de sólo 300 millones de euros" con la propuesta del Gobierno.

"¿Esos problemas tan estructurales y tan graves que usted proclama se solucionan con añadir 300 millones a un presupuesto de 15.000 millones sin decir de dónde se quita?. ¿Son problemas estructurales y resulta que sólo hay que cambiar el 2% de nuestro presupuesto?", ha cuestionado.

Para Urkullu, las razones de EH Bildu "son otras" porque "están cegados con las elecciones". "Por nuestra parte, contamos con capacidad y recursos para mejorar el bienestar y la calidad de vida de todas las personas, y seguiremos trabajando para cumplir esos objetivos", ha reiterado.

RETOS

En el mismo pleno, el lehendakari ha contestado al parlamentario del PNV Iñigo Iturrate sobre los principales retos que el Gobierno Vasco tiene por delante para los próximos meses del final de legislatura.

Iñigo Urkullu ha insistido en que "la legislatura no se acaba hasta el último día" y ha subrayado que "como hasta ahora, ante todas las dificultades vividas", el Gobierno "ha trabajado y trabajará con toda la fuerza y la ilusión, siempre para cumplir los compromisos que adquirimos ante la sociedad". "Ese es nuestro principal objetivo: cumplir lo pactado para mejorar el bienestar y la calidad de vida en nuestro país", ha reiterado.

En este sentido, ha defendido que "hay trabajo por delante" pero también cree que "hay tiempo para cumplir todo el programa que comprometido". En este sentido, ha resaltado que, "en los próximos meses, los consejeros y las consejeras desarrollarán casi un centenar de iniciativas". "Cumpliremos el programa, cumpliremos nuestra palabra, con toda la fuerza e ilusión hasta el último día", ha concluido.