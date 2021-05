Urkullu afirma que el LABI decidirá el lunes si se puede modular alguna de las restricciones vigentes

BILBAO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que el Comité Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), que él preside y que decide sobre las medidas a adoptar para evitar la propagación de la pandemia, analizará el lunes si es posible modular alguna de las restricciones vigentes en la actualidad, pero ha insistido en que la comunidad autónoma vasca sigue "en Emergencia Sanitaria".

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Urkullu ha apuntado que en Euskadi se sigue la Emergencia Sanitaria que él declaró con motivo de la pandemia y que se mantiene a pesar de haber decaído el estado de alarma.

Según ha destacado, la situación de la Comunidad Autónoma Vasca "ha mejorado sustancialmente" en un mes, en cuanto en la incidencia de la covid-19. No obstante, ha apuntado que le preocupa la ralentización, el estancamiento o incluso el incremento del Índice de Reproductividad.

El Lehendakari no ha querido referirse a las medidas que eran efectivas en el estado de alarma y que ahora no puedan aplicarse al haberse puesto fin a esta herramienta excepcional, porque es algo que "ya ha pasado". "Yo no voy a hacer ya cuestión de esa situación, pero sí me lleva a seguir apelando al esfuerzo individual y colectivo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros porque la pandemia sigue estando, el virus sigue estando. Es un virus respiratorio, que circula con nosotros", ha enfatizado.

Por ello, ha recordado que todas las medidas que se adopten son "de autoprotección, de protección individual personal", aunque también de "solidaridad en la protección a los demás". "Nos tenemos que seguir esforzando", ha insistido.

Iñigo Urkullu ha señalado que, en la reunión del LABI del próximo lunes, se analizará cuál ha sido la evolución de la pandemia desde el pasado 9 de mayo, día en el que no solo decayó el estado de alarma, sino en el que entraron en vigor las medidas ahora vigentes en Euskadi.

Para adoptar las decisiones oportunas, se atenderá al dictamen que elaborará la comisión técnica del Plan de Protección Civil de Euskadi --que mantendrá un encuentro el mismo lunes, antes de que se reúna la mesa institucional--, "a la luz de la evolución epidemiológica". "Veremos si, de alguna manera, podemos modular alguna de las medidas, pero, insisto, seguimos en emergencia sanitaria", ha advertido el Lehendakari.

Urkullu ha querido reiterar que uno de los indicadores que preocupa al Gobierno Vasco es la ocupación de las camas en las UCI. Además, ha agradecido, de nuevo, a todos los profesionales sanitarios la labor que desarrollan en esta pandemia.

EL TERRORISMO EN EUSKADI

Por otra parte, el lehendakari ha afirmado que lo que ha marcado a varias generaciones de vascos ha sido el terrorismo que se ha sufrido en Euskadi "de diversa naturaleza", y particularmente, por su duración en el tiempo, el de ETA.

"Eso es lo que más me ha marcado en el compromiso con unos principios y unos fundamentos de lo que tiene que ser el compromiso con la sociedad en base a unos valores, que es un compromiso con los derechos humanos", ha añadido.

En todo caso, ha recordado que, "afortunadamente", el próximo mes de octubre se cumplirán diez años desde que ETA anunciara el fin definitivo de su actividad armada, y el 3 de mayo de 2018 la banda anunció su disolución. "Es la piedra de base para la búsqueda permanente de la concordia y la convivencia en paz", ha concluido.