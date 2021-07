Urkullu contesta a Sánchez que la "gravedad" de la pandemia exige "mayor nivel de ejercicio de responsabilidad"

VITORIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha contestado este jueves al presidente Pedro Sánchez que "la gravedad de la situación" de la pandemia "exige un mayor nivel de ejercicio de responsabilidad", y ha recordado que ha solicitado al Ejecutivo herramientas para poder adoptar medidas restrictivas con el objetivo de "intentar atajar, contener o cortar de raíz la transmisión comunitaria", no solo para Euskadi, sino para el conjunto del Estado.

En la comparecencia ante los medios tras presidir el Consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), Urkullu ha sido preguntado sobre su relación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras no recibir respuesta a la carta que le envió esta semana solicitando que se modificara el decreto que se iba a aprobar en el Congreso que elimina la obligatoriedad de la mascarilla, y que dotara a las comunidades de medidas para poder limitar la movilidad y los grupos de personas.

El Lehendakari ha afirmado que el problema es que no ha recibido "respuesta" por parte del presidente del Gobierno, lo que le "provoca un estado de ánimo no positivo" respecto a la "dinámica" que conoce en su actuación.

"No es solamente que no me haya respondido al escrito que yo envié el lunes y que haya persistido en la ratificación del Real Decreto ley ayer en el Congreso de los Diputados, sino que ha habido otras ocasiones anteriores en los que me he dirigido a él y no he obtenido respuesta, y en su caso, cuando he obtenido respuesta, ha sido que ya tenemos las herramientas suficientes las comunidades autónomas o que existe el Consejo Interterritorial", ha reprochado.

Para Iñigo Urkullu, "la gravedad de la situación exige un mayor nivel de ejercicio de responsabilidad". "Es lo que yo pretendo, un ejercicio de responsabilidad absoluta, me gusten o no las decisiones que debamos adoptar", ha subrayado.

Urkullu ha reconocido que no le gustan las "decisiones que puedan suponer medidas restrictivas", pero ha subrayado que se trata de un "ejercicio de responsabilidad" que se debe hacer, adoptando medidas para "intentar atajar, contener o cortar de raíz la transmisión comunitaria de un virus que es mutante".

"Ese es mi ejercicio de responsabilidad y con ese ejercicio de responsabilidad es con el que me dirijo al presidente del Gobierno español, en orden a una interpretación, no solo para la Comunidad Autónoma de Euskadi, sino para el conjunto del Estado", ha concluido.

