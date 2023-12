Urkullu cree que EH Bildu ha iniciado la campaña electoral y "prefiere prometer lo imposible" aunque hipoteque el futuro

Kortajarena dice que el Gobierno Vasco "está agotado" y subraya que el PNV ya "no confía" en Urkullu para "poder liderar el nuevo tiempo"



VITORIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari Iñigo Urkullu, ha acusado a EH Bildu de mantener una actitud de "no a todo" porque ya ha iniciado la campaña electoral, y en lugar de "decir la verdad, prefiere prometer lo imposible, decir que todo se puede resolver con dinero público, que llega para todo, aunque eso suponga hipotecar nuestro futuro", lo que considera "una gran irresponsabilidad y puro populismo".

En el pleno de control al Gobierno que está celebrando la Cámara vasca, la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha preguntado al lehendakari sobre "la situación decadente" actual en la que "los problemas se acumulan pero las soluciones no llegan nunca".

"Usted puede seguir negando la realidad, haciendo una lectura autocomplaciente de los datos, puede seguir echando la culpa a los demás o puede buscar otras excusas, pero cuando se despierte el elefante seguirá ahí y está claro que este gobierno no es capaz de hacer frente a los problemas indisimulados", ha criticado.

Además, ha afirmado que el modelo de este Gobierno Vasco "está agotado". "Su partido ya no confía en usted para poder ofrecer las respuestas que requiere la ciudadanía y para poder liderar el nuevo tiempo, y su socio de gobierno está manifestando que el suyo es un modelo agotado", ha insistido.

El lehendakari ha criticado que EH Bildu, "en cada ocasión que tiene, repite el mismo mensaje desde hace tiempo, como si fuera un mantra" afirmando que Euskadi "vive en una situación catastrofista" y que "todos los servicios públicos son un desastre".

"Usted no basa la realidad en datos. Ese comportamiento, esa forma de hacer política, si es bueno o malo para la sociedad, si es responsable o no, es secundario para usted, no le importa. EH Bildu está en otra fase desde hace unos meses. Ya han iniciado la campaña electoral", ha denunciado antes de subrayar que la coalición mantiene una actitud de "no a todo" que han mostrado esta semana ante la Sanidad Pública o el Pacto Educativo.

Urkullu ha contestado a EH Bildu que el Gobierno Vasco aplica "el principio de realismo ante los problemas para dar la respuesta más adecuada posible, siempre atendiendo a las necesidades de la sociedad y aplicando la mejora continua".

"PURO POPULISMO"

En este sentido, ha insistido en que EH Bildu "no hace un esfuerzo constructivo para nada, como se está demostrando en las últimas fechas". "Usted cada 15 días se erige como portavoz de la gente, como portavoz de toda la sociedad, y sin embargo no dice la verdad, prefiere prometer lo imposible, decir que todo se puede resolver con dinero público, que llega para todo, aunque eso suponga hipotecar nuestro futuro, una gran irresponsabilidad y puro populismo", ha subrayado.

Asimismo, cree que la argumentación de EH Bildu "es previsible", ya que "extrae con lupa una serie de problemas que ocurren aquí y en todo el mundo, los exagera y los agita". "Usted lleva al extremo el plan político de Sortu que propone generar un malestar social permanente para el asalto al poder. Un plan político que anticipaba, entre otras cuestiones, la utilización de la huelga feminista para fines partidistas, para beneficio de su partido", ha asegurado antes de preguntar si "la causa feminista está hoy mejor o peor que antes de ayer jueves".

El lehendakari ha citado datos del INE para señalar que "Euskadi lidera el ranking de condiciones materiales y económicas y nivel estatal, que recoge una renta media de 23.800 euros en Euskadi y 19.100 en el Estado". "La población en riesgo de pobreza es del 12% en Euskadi y del 20% en el Estado", ha detallado.

También ha indicado que "según la misma fuente española, en Educación también Euskadi está en la mejor posición", ya que tiene "la mayor proporción de población con estudios superiores, un 51%. Somos la comunidad con menor tasa de paro, también el que menos sueldos bajos tiene, en Euskadi, las pensiones son las más altas del Estado, también estamos a la cabeza en inversiones sanitarias, y según la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en España, Osakidetza es el servicio que ofrece mejor calidad".

"Estos son datos objetivos que comparto con usted cada 15 días. No nos falta ambición y capacidad para mejorar estos datos, porque la mejora continua es nuestra forma de trabajar", ha concluido.