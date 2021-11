Urkullu critica que el TSJPV rechace el certificado covid "por la razón del karaoke" cuando se usa "en medio mundo"

Informa de que hay 179 personas ingresadas en los hospitales vascos y las UCI, en el escenario 1 de 5, atienden a 36 enfermos covid

VITORIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado este viernes que "en medio mundo se exige el certificado covid", por lo que, aconsejado por las autoridades sanitarias, el Gobierno Vasco ha propuesto adoptar esta medida, y ha lamentado que, "a pesar de estar aplicándose con éxito" en el entorno de Euskadi, el TSJPV no lo haya autorizado "por la razón del karaoke", motivo por el que ha presentado el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Urkullu ha aludido, de esta forma, a la argumentación del Tribunal Superior del País Vasco, que cita en su auto, entre otros derechos que se conculcarían con la aplicación de esta medida, el de creación artística, "por ejemplo, cuando de Karaokes se trata".

En el pleno de control al Gobierno Vasco celebrado en la Cámara vasca, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha preguntado al lehendakari sobre la adopción de medidas para frenar una sexta ola de contagios por covid-19.

Martínez ha acusado al Ejecutivo de "imprevisión e improvisación" y ha criticado que recurra al certificado covid como herramienta para frenar contagios, "no donde parece que se están produciendo, en los colegios, sino en los locales de ocio nocturno, restaurantes y eventos multitudinarios". "No acabamos de comprender su insistencia en la imposición del certificado covid a pesar del frenazo del TSJPV a sus pretensiones", ha indicado.

El lehendakari ha reiterado que el Gobierno Vasco hace seguimiento diario de la evolución de la pandemia para adoptar "las medidas que sean necesarias" pero "siempre con la máxima seguridad jurídica".

En este sentido, ha recordado que, por ello, se solicitó "desde un principio" el Estado de Alarma; la prórroga del Estado de Alarma; la adecuación de la Ley de Salud Pública Estatal o, en su caso, la aprobación de una nueva ley, "ante el enredo de las decisiones judiciales contradictorias".

Iñigo Urkullu ha destacado que las autoridades sanitarias aconsejaron al Gobierno de certificado covid para el control de acceso de no vacunados a determinados locales. "Nuestra única razón es preservar la salud y la vida de las personas", ha subrayado.

Asimismo, ha afirmado que "en medio mundo se exige el certificado covid" y por ello, el Gobierno Vasco ha propuesto adoptar esta medida y ha lamentado que "a pesar de estar aplicándose con éxito" en el entorno del País Vasco, el Tribunal de Justicia del País Vasco no lo autorizó "por la razón del karaoke".

El Ejecutivo autonómico propuso reclamar el pasaporte covid en discotecas, salas de baile, de fiesta con espectáculo, bares musicales o karaokes, así como en los pubs y bares con horario nocturno, a partir de las 22.00 horas, o en los restaurantes con más de 50 comensales, siempre que Euskadi superara los 150 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

El TSJPV señaló que la medida, no solo podría afectar a los derechos de igualdad e intimidad, sino también al de reunión, a la libertad ambulatoria, así como a las libertades de expresión y creación artística (por ejemplo, cuando de Karaokes se trata), o al del "libre desarrollo de la personalidad", en la medida en que "en dichos establecimientos se desarrolla la vida social del individuo, personal y colectivamente, según los casos".

"Después de comprobar que ni el Gobierno español ni el Consejo Interterritorial de Sanidad asumen garantizar la cobertura jurídica, hemos decidido presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Nuestra razón es responder con responsabilidad ante cada circunstancia", ha explicado el lehendakari.

ADECUADA Y PROPORCIONADA

Urkullu ha reiterado que la implantación del certificado covid es "una medida que se extiende en todo el mundo, en Europa y en varias comunidades autónomas", y cree es una medida "adecuada, oportuna y proporcionada para reforzar la eficacia de la vacuna", ya que "no supone limitación alguna ni en la movilidad y en la actividad social".

El lehendakari ha explicado que, además de proponer al Consejo Interterritorial un acuerdo que determine para el conjunto del Estado la regulación del uso del pasaporte covid, Euskadi también ha planteado medidas adicionales como reforzar la obligatoriedad del uso de mascarilla en exteriores, adelantar la edad para la tercera dosis de la vacuna y acelerar la llegada de la vacuna pediátrica para su administración a menores de 12 años.

PERSONAS NO VACUNADAS

Asimismo, ha insistido en que "la vacuna es la herramienta más eficaz" frente a la covid y "no vacunarse es una decisión que tiene consecuencias", ya que "una persona no vacunada puede contagiar a las demás". "Las evidencias científicas internacionales demuestran que la posibilidad de que una persona no vacunada sea hospitalizada es cinco veces superior", ha recordado.

Por último, ha señalado que el certificado covid "refuerza el proceso de vacunación", se usa en Austria y Alemania, y ha advertido de que "es muy probable que dentro de poco tiempo no se pueda viajar a ningún lado sin el certificado. "Quien no se vacuna, debe entender que la sociedad debe protegerse del riesgo que representa su decisión. Vacunarse es la medida más eficaz para salvar vidas y proteger la salud, la propia y la de los demás", ha insistido.

SITUACIÓN DE LA SANIDAD

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU Miren Gorrotxategi ha preguntado al lehendakari por el estado de la sanidad pública vasca en el contexto del aumento de la incidencia de la covid-19 en Euskadi.

Gorrotxategi ha criticado que, "más allá del acierto o del desacierto de las medidas concretas que se adoptan para hacer frente al virus, hay problemas que son estructurales y que dificultan que se tenga una buena gestión de la crisis sanitaria", y ha denunciado que en Euskadi hay una "inversión insuficiente en la sanidad pública, altas tasas de temporalidad entre los trabajadores de la sanidad y sobrecarga sistemática del trabajo en el ámbito sanitario.

Urkullu ha recordado que Osakidetza cuenta con un plan de contingencia en UCI con medidas a nivel hospitalario que incluyen aspectos organizativos, elaboración de los escenarios de despliegue de camas UCI, recursos materiales y humanos para el despliegue en los escenarios, entre otros.

"Seguimos en pandemia. El virus sigue entre nosotros. No podemos relajarnos y tenemos que seguir tenido todos los recursos necesarios.Por eso, el año que viene el Departamento] de Salud dispondrá de 4.352 millones de euros, 168 millones más que este año", ha señalado.

Asimismo, ha explicado que Euskadi se encuentra en ascenso de la tasa de incidencia y desde el 12 de octubre lleva 45 días de incremento, aunque este aumento no está teniendo el reflejo de las olas anteriores en el ámbito hospitalario por la vacunación.

SITUACIÓN DE LOS HOSPITALES

"Las personas ingresadas en los hospitales son 179, cuando hemos llegado a tener 550. Las UCI atienden a 36 personas, cuando hemos tenido casi 200. Las cifras son altas y debemos actuar para que no aumenten", ha señalado.

No obstante, cree que "demuestran que el Departamento de Salud y Osakidetza tienen capacidad organizativa y profesional para hacer frente a situaciones de mayor presión y dificultad". "Hemos administrado 3,6 millones de vacunas, más del 90% cuenta ya con la pauta completa y en paralelo, este mes hemos administrado la vacuna de la gripe a casi medio millón de personas", ha detallado,

También ha informado de que se ha atendido a 27.000 personas en los hospitales y a 5.000 en las UCI. "En este momento nos encontramos en el escenario uno de cinco en la disposición de camas UCI. Estamos adoptando decisiones preventivas: duplicar los equipos de rastreo, incrementar los cuentos para citas diagnósticas, reforzar los medios para la realización de test, ampliar los equipos de vacunación", ha enumerado.