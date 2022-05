Urkullu dice a Andueza que sería "bueno" que incidiera en lograr "más y mejor" autogobierno para Euskadi

Destaca que Córcega y Euskadi son "países con identidad propia" que buscan "mayores cotas de soberanía" en sus Estados y en la UE

BILBAO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que no es "novedad" que el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, "choque" con el PNV y con él mismo, en esta ocasión por la reclamación de más soberanía para Euskadi por parte del presidente del Gobierno Vasco, y ha señalado que sería "bueno" que el líder de los socialistas vascos incidiera en lograr "más y mejor" autogobierno y también en la exigencia al Gobierno de Pedro Sánchez para que cumpla el Estatuto.

Urkullu ha puesto este martes fin a su viaje oficial de dos días a Córcega, con el que ha reanudado su agenda internacional tras interrumpirla durante dos años y medio por la pandemia de la covid-19.

En declaraciones realizadas ante los medios de comunicación en la ciudad corsa de Bastia, el Lehendakari se ha referido a las declaraciones realizadas por Andueza en las que ha restado importancia a su petición al Estado de reconocimiento de la "plurinacionalidad" y de las "realidades nacionales" de Euskadi y Cataluña para "la redistribución de la soberanía". Iñigo Urkullu también abogó, en la Asamblea corsa, por un nuevo estatus que suponga un "Concierto Político" con el Estado y garantice su "relación bilateral".

Urkullu ha recordado que "no es novedoso" que Eneko Andueza "no solo choque con el PNV, sino que choque" también con él, después de que el secretario general del PSE-EE haya considerado que la reflexión del presidente del Gobierno Vasco es "personal" y que, en la actual situación, ese debate "no tiene ningún sentido".

"Lo curioso es que somos dos formaciones políticas que conformamos una coalición de Gobierno, con un programa que tiene como objetivo principal: 'más y mejor autogobierno', así está escrito, desde la defensa del Gobierno reconocido existente, y con la exigencia del cumplimiento por parte del Gobierno español", ha apuntado Urkullu.

A su juicio, "sería bueno" que el líder del PSE-EE "incidiera en esta cuestión" para que haya "más y mejor autogobierno", en función de lo suscrito entre PNV y socialistas en su programa de Gobierno, y también en base al compromiso del Ejecutivo español de establecer un calendario para cumplir el Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979, mediante el traspaso de las transferencias pendientes.

Asimismo, ha recordado que en el programa del Ejecutivo también se expresa la voluntad de "profundizar y avanzar en el autogobierno", dentro de un "mundo interpedendiente", tal como ayer mismo defendió Iñigo Urkullu en la Asamblea de Córcega.

"Vivimos en un mundo interdependiente en el que hay un dilema de globalización-desglobalización, como consecuencia de las crisis concatenadas que estamos viviendo, en el que, desde un punto de vista de pueblo, también aspiramos a tener menor dependencia desde una autonomía estratégica en todos los órdenes de la vida en este mundo globalizado", ha puntualizado.

Urkullu ha subrayado que "más y mejor autogobierno es más capacidad de soberanía". "Creo que es algo que defienden todos los pueblos en el planeta", ha afirmado.



VISITA A CÓRCEGA

El Lehendakari ha agradecido a las instituciones corsas y, en especial, al presidente del Consejo Ejecutivo de Córcega, Gilles Simeoni, la acogida que han dispensado a la delegación vasca, integrada también por la secretaria general de Accion exterior, Marian Elorza, y el director de Asuntos Europeos, Mikel Antón.

"Nos vamos satisfechos de esta visita. Tal y como dije en el Parlamento, nuestra intención ha sido aprender y, desde la humildad, explicar nuestro proyecto de país. Hoy puedo decir que Córcega y Euskadi hemos estrechado nuestras relaciones políticas, institucionales,

económicas, sociales y culturales", ha señalado.

Iñigo Urkullu ha afirmado que, a pesar de las diferencias que mantienen, son "dos países con identidad cultural propia", que buscan "mayores cotas de soberanía en cada uno" de sus Estados (el español y el francés), y en Europa.

"Lo hacemos desde el respeto a todas las ideas políticas y con una voluntad de alcanzar un amplio consenso dentro de nuestras respectivas Comunidades. Nuestro objetivo es profundizar en el Autogobierno", ha asegurado.

MAYOR PROTAGONISMO POLÍTICO EN LA UE

Tras recordar el debate de este pasado lunes en el Parlamento de Córcega, donde Urkullu expuso las líneas generales del autogobierno y del Concierto Económico de Euskadi, ha señalado que también buscan "un mayor protagonismo político en la Unión Europea".

En este sentido, se ha mostrado convencido de que se pueden alcanzar "grandes consensos entre regiones, naciones, comunidades o

nacionalidades para demandar y conseguir una mayor participación en los procesos de decisión en la UE".

"Puede ser que tengamos diferencias en el grado de soberanía que queremos alcanzar, pero compartimos la necesidad de que se nos tenga en cuenta a través de la figura política institucional de Región asociada. Avanzar juntos en este camino es posible", ha apuntado.

COMPARTIR EXPERIENCIAS

El presidente del Gobierno Vasco ha realizado un repaso de lo que ha supuesto su visita a Córcega, donde, en el ámbito económico, se ha reunido con los representantes de los principales sectores

empresariales de las isla, sobre todo del turismo, las energías renovables y el sector primario y la alimentación.

"Son sectores en los que podemos compartir experiencias e iniciativas empresariales", ha asegurado, para recordar que ha conocido de primera mano la Plataforma Myrte de innovación e investigación en energías renovables, un proyecto vinculado con la energía fotovoltaica y el hidrógeno "muy avanzado tecnológicamente y que, sin duda, tendría cabida en Euskadi".

Por último, la visita de este martes ha tenido un carácter cultural. Esta mañana ha estado en el centro de inmersión lingüística de Savagmju, y ha destacado que el corso y el vasco son "pueblos con identidad cultural y con idioma propio".

"Es imprescindible seguir invirtiendo en nuestras lenguas que, a pesar del debate político interesado, siguen siendo lenguas minorizadas que necesitan el apoyo institucional para desarrollarse. Existe un debate político de grupos de interés y partidos políticos que consideran las lenguas -excepto la suya- una amenaza. En Córcega y en Euskadi, consideramos la pluralidad lingüística como un activo", ha insistido.

Por último, la delegación vasca ha tenido la oportunidad de visitar la experiencia cultural "Entre el Mar y la Montaña" de recuperación del Patrimonio, una iniciativa de "encuentro natural y cultural" que, para el Lehendakari, refleja también "la realidad con que cuenta Euskadi".

Iñigo Urkullu ha reiterado que este viaje ha servido para reforzar su compromiso "de seguir profundizando" en las relaciones entre Córcega y Euskadi. "Somos dos pueblos a los que nos une una identidad política y cultural propia. También nuestra voluntad de seguir participando en un proyecto de futuro de la UE, que respete la pluralidad de los pueblos

que la conforman", ha concluido.