Urkullu pide "una decisión uniforme" en el Estado sobre la posibilidad de la vacuna obligatoria o el pasaporte covid

Preocupado por la situación de la covid, afirma que su Gobierno adoptará este martes "una serie de directrices" para reforzar medidas preventivas

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reclamado este lunes "una decisión uniforme en el conjunto del Estado" sobre la posibilidad de establecer la vacuna obligatoria para determinados colectivos profesionales, como se está haciendo en otros lugares de Europa, o sobre la exigencia "generalizada" del 'pasaporte covid'.

Tras expresar su preocupación por la situación de la covid-19, cuya incidencia va en aumento, ha afirmado que su Gobierno adoptará este martes, mediante una orden, "una serie de directrices" para reforzar medidas preventivas.

En una comparecencia pública en la que ha estado acompañado por el ministro-presidente de Flandes, Jan Jambom, tras recibirle en Lehendakaritza, Urkullu se ha referido a la situación epidemiológica del coronavirus en la Comunidad Autónoma Vasca.

Euskadi ha registrado seis muertes por covid-19 entre el 8 y el 14 de noviembre, cuatro menos que en la semana previa. Sin embargo, el número de nuevos positivos se ha incrementado a 2.576, con lo que la tasa de incidencia acumulada se sitúa ya en 181,84 casos por 100.000 habitantes en 14 días, casi 73 puntos más que hace siete días.

Tras destacar que el Gobierno Vasco sigue actuando para evitar la propagación de los contagios, ha señalado que, pese a que la población vasca es la primera en haber logrado el 90% de la vacunación completa en el Estado, el virus "persiste". "La vacuna no es la solución absoluta", ha asegurado.

Por ello, ha vuelto a animar a vacunarse a las personas que aún no lo han hecho, y ha afirmado que hay que atajar "la correa de transmisión", por lo que es necesario mantener las medidas preventivas. Entre ellas, ha emplazado a ponerse las mascarillas en interiores y ha recomendado que también se haga en exteriores.

El Lehendakari se ha congratulado por que el Gobierno de Pedro Sánchez haya anunciado la vacunación en los menores de 12 años, quizá para mediados de diciembre, y ha indicado que están insistiendo en la tercera dosis del antídoto, pero ha precisado que es "un complemento" a las medidas preventivas que se han de adoptar.

Iñigo Urkullu ha recordado que en otros estados miembros de la UE se está obligando a poner la vacuna a determinados colectivos profesionales, mientras que en el Estado español no es obligatorio. También ha subrayado que en España el pasaporte covid no es "una exigencia generalizada".

"Son debates en los que merecen la pena una decisión uniforme en el conjunto del Estado. Tenemos competencias limitadas y, en este momento, además, incluso en una situación en la que no nos hayamos en emergencia sanitaria, afortunadamente, no es posible aplicar la Ley antipandemia aprobada en el Parlamento Vasco el 24 de junio. Pero no cejamos en nuestro esfuerzo de hacer un llamamiento a la corresponsabilidad por parte de cada uno de nosotros", ha reiterado.

DIRECTRICES

Urkullu ha reconocido que el Gobierno Vasco está preocupado por la situación de la pandemia en Euskadi y, por eso, el Departamento de Salud adoptará "una serie de directrices" porque "tiene competencias con carácter normativo".

En todo caso, ha apuntado que estas directrices que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, establecerá mañana mediante una orden, insistirán "en el refuerzo de las medidas preventivas" y "actualizarán las directrices de la dirección de Salud Pública".

