Urkullu traslada al Ejecutivo central que su posición "hoy por hoy" pasa por no acudir a la conferencia de presidentes

BILBAO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha comunicado al Gobierno central que su posición, "hoy por hoy", pasa por no acudir a la conferencia de presidentes que el responsable del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha convocado para el próximo 31 de julio en La Rioja, "al no haberse celebrado aún la Comisión Mixta de Concierto Económico para acordar la capacidad de endeudamiento como consecuencia de la caída de recaudación".

Sánchez ha convocado una nueva conferencia de presidentes para informar de los acuerdos que se han alcanzado en la Unión Europea para la creación de un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros.

Según ha informado el Gobierno Vasco, el Lehendakari considera que "no sería coherente, en el caso de Euskadi por lo menos", acudir a una reunión para hablar de fondos europeos "sin que se haya celebrado la Comisión Mixta de Concierto Económico para acordar la capacidad de endeudamiento como consecuencia de la caída de recaudación y no participando del tramo de los 5 millones del Fondo extraordinario no reembolsable".

Urkullu ha recordado que esta situación se mantiene tras "reiteradas apelaciones" por parte de los consejeros vascos, especialmente del responsable de Hacienda y Economía, "incluso en una relación intensa con responsables del Ministerio de Hacienda", y del propio Lehendakari de manera verbal, "en la propia Conferencia de Presidentes, y escrita, ni siquiera respondidas".