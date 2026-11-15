Urtaran defiende la "receta" del PNV, "más autogobierno, más Euskadi", y asegura que "votar al PP es votar a Vox"

VITORIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PNV al Congreso de los Diputados por Álava, Gorka Urtaran, ha defendido la "receta" del PNV, que consiste en "más autogobierno, más Euskadi" para "frenar a la ultraderecha", y ha asegurado que "votar al PP es votar a Vox" porque "se han echado a sus brazos".

Urtaran ha realizado estas declaraciones en un acto político del partido jeltzale celebrado este domingo en Alegría-Dulantzi (Álava), en el que también han intervenido la candidata al Senado por Álava, Saray Campos, y la candidata a la Alcaldía, Noemi Aguirre.

El candidato ha comenzado su discurso denunciando la agresión contra el candidato del PP al Congreso de los Diputados por Gipuzkoa, Jon Echeverría, a quien ha mostrado "solidaridad". "No sirve de nada en nuestra sociedad protegernos de la ultraderecha si luego la ultraizquierda condiciona nuestra libertad y convivencia, a los dos decimos no", ha aseverado.

Tras ese inciso, Urtaran ha advertido de que "puede que lleguen tiempos difíciles a Euskadi si gobiernan aquellos que pretenden recortar nuestro autogobierno, vaciarlo de contenido", en referencia a una coalición entre PP y Vox.

"Pretenden recentralizar ciertas competencias importantes, como pueden ser la salud, la educación, la justicia, la policía autónoma, que quieren desarticularla, incluso hablan de legalizar al Partido Nacionalista Vasco, estos pueden llegar al gobierno", ha dicho en referencia al partido de ultraderecha, aunque ha señalado que el PP "se ha echado en brazos de Vox".

Ha lamentado que "hasta el señor Tellado está pidiendo para el Senado el voto a Vox", y se ha preguntado, en referencia a los 'populares' "¿dónde están? ¿dónde está su foralismo vasco? ¿dónde está su defensa del concierto económico, aunque fuera con la boca pequeña?".

En este escenario, ha el candidato jeltzale ha defendido la "receta" de su partido: "Más autogobierno, más Euskadi para frenar a la ultraderecha y seguir defendiendo los intereses de la sociedad vasca, ese es el verdadero antídoto contra la ultraderecha vasca y el principal instrumento para garantizar nuestro bienestar".

Considera, además, que pese a que "algunos piensen que la mejor forma de frenar a Vox es engordar un bloque de izquierdas en Madrid", la que proponen desde el partido jeltzale es "fortalecer el autogobierno".

"La diferencia es sencilla, mientras unos reivindican el frente amplio español, otros defendemos la Casa Vasca, trabajamos para Euskadi, y eso, además de frenar a la ultraderecha, sirve para defender mejor los intereses de las personas que aquí vivimos y trabajamos", ha señalado, para insistir en que "no nos vengan con cantos de sirena, con recetas de fuera, no compramos mercancía averiada que no atiende las preocupaciones de nuestro país".

En ese punto, ha asegurado que las elecciones tratan de "elegir si queremos representantes comprometidos con nuestro país, con nuestras familias, con nuestras empresas y con nuestras ciudades y pueblos, personas que lleven la voz de Euskadi a Madrid y la defiendan cada día" o si, por el contrario, "queremos representantes que, nada más cruzar el Ebro, se olviden de quién les ha elegido y diluyan nuestra voz en el bloque español de izquierdas o derechas, con proyectos ajenos a Euskadi".

El candidato ha insistido que en el PNV "confluyen" las "prioridades de defender Euskadi en Madrid y que no gobierne la ultraderecha" y ha añadido a esas "dos cláusulas inamovibles" otras "cinco coberturas: tu vida, tu trabajo, tu tranquilidad, tu bienestar y tu derecho a decidir nuestro futuro".

"ACUERDOS EN VIVIENDA SIN CONFRONTACIÓN"

Finalmente, en materia de vivienda, ha expresado que son necesarios "grandes acuerdos" que no pueden darse "desde la confrontación, o conmigo o contra mí, o blanco o negro, como si no hubiera otra opción".

Urtaran considera que es necesario el "concurso de todas las administraciones y todos los agentes" para "plantear soluciones desde la centralidad, no desde el extremismo y la polarización. "El PNV es el único partido que actúa con una visión transversal", ha afirmado.

Así, ha explicado que "el seguro de EAJ-PNV" ofrece "una cobertura en materia de vivienda para regular, sí, pero construir más y más rápido también, para defender a las personas vulnerables y a los pequeños propietarios, para disponer de vivienda asequible que facilite la emancipación de los jóvenes y una vida mejor a las familias". "Principios, proyectos y soluciones para nuestras preocupaciones", ha concluido el candidato jeltzale.

Por su parte, la candidata al Senado por el territorio alavés se ha mostrado "trememdamente orgullosa" de hacer campaña con su partido "porque supone recorrer Araba, nuestras calles, contando las cosas que ha conseguido el PNV con la cabeza alta, con logros reales".

Tras asegurar, como Urtaran, que los jeltzales son el único partido "que defiende la Casa Vasca", Zárate ha querido explicar que las elecciones generales "no van de bloques, no va ni de izquierdas ni de derechas, esto va de conseguir que el ferrocarril entre soterrado a Gasteiz, esto va de que AENA invierta en Foronda, esto va de proteger al primer sector, esto va de apoyar a autónomos, de empleos de calida, de salarios, esto va de poder desarrollar un proyecto de vida aquí, en Dulantzi, en Araba y en Euskadi"

Saray Zárate se ha mostrado "convencida" de que el PNV tiene "proyecto, equipo, experiencia y una idea muy clara de hacia dónde queremos llevar Araba y Euskadi".

"Frente al ruido, propuestas. Frente a los bloques, voz propia. Frente a la confrontación, acuerdos y resultados. Frente a la confrontación, acuerdos y resultados", ha apelado.