Urtaran pide "responsabilidad" a empresas y trabajadores para llegar a un acuerdo en el sector de actividades deportivas

El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, ha pedido "responsabilidad" a las empresas y trabajadores del sector de actividades deportivas para que lleguen a un acuerdo porque "no se puede jugar de esta manera ni con la ciudad ni con los ciudadanos".

En una rueda de prensa tras la Junta de Gobierno de este viernes, Urtaran se ha pronunciado de este modo preguntado sobre el conflicto laboral en este sector, en el que se han anunciado varias jornadas de huelga la próxima semana.

El primer edil ha pedido "responsabilidad a unos y otros", y ha subrayado que se está haciendo un esfuerzo "muy importante" para tener las instalaciones deportivas abiertas. En concreto, ha destacado el trabajo que se está acometiendo en las piscinas de Gamarra, afectadas por las inundaciones del mes de diciembre, para poder recuperarlas en el mes de junio.

"No se puede estar no teniendo en cuenta el trabajo que se ha hecho por parte de la Administración y el servicio que se debe prestar", ha defendido Urtaran, que ha señalado que "no se puede jugar de esta manera ni con la ciudad, ni con los ciudadanos". "Unos y otros, las empresas y los trabajadores", ha añadido.

En relación a las empresas, ha señalado que "han realizado entre un 10 y un 15% de baja a los precios de licitación de los contratos municipales y quizá con ese dinero habrían resuelto los problemas que ahora parecen presentar". Por lo que respeta a los trabajadores, ha apuntado que, en los últimos años, han tenido "mejoras significativas en sus contratos".

"OTRA VEZ CON ESTA MATRACA"

Para el alcalde, "no puede ser que llegue el verano y otra vez vengamos con esta matraca" de la huelga, por lo que ha pedido "responsabilidad a unos y a otros" para que "lleguen a un acuerdo".

Según ha concluido, "la ciudad está haciendo un importante esfuerzo por tener las instalaciones deportivas preparadas para la campaña de verano" y "muchas familias, niños, jóvenes que están esperando que llegue ese momento porque no se van a poder ir de vacaciones". "No podemos estar otra vez con la matraca de si hago huelga y aprovecho este momento para una serie de reivindicaciones que pueden ser legítimas, pero que no pueden costear los vitorianos y las vitorianas", ha señalado.