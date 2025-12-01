Los usuarios del servicio ferroviario de Llanada Alavesa podrán recibir avisos personalizados en sus móviles

Archivo - Una unidad de Renfe en el andén - RENFE - Archivo

VITORIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las personas usuarias del servicio ferroviario de cercanía de la Llanada Alavesa contarán a partir de este lunes con la posibilidad de suscribirse en un nuevo sistema de suscripción que les permitirá recibir información personalizada sobre el estado de circulación de sus trenes directamente en su teléfono móvil, a través de mensajes de WhatsApp que recibirán en sus terminales.

El nuevo canal ofrece información de manera inmediata, cómoda y gratuita para conocer el estado de circulación de los trenes del nuevo servicio creado el pasado 30 de mayo que más les interesan en función del tramo horario, lo que permite personalizar los avisos en función de los intereses y necesidades de cada persona.

El funcionamiento de este sistema de avisos por WhatsApp es "sencillo e intuitivo", según ha informado el Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco en un comunicado.

Las personas usuarias podrán suscribirse a través de la web de Renfe, donde tendrán que introducir el número de teléfono en el que quieren recibir los mensajes de WhatsApp. Si son viajeros registrados en la web el propio sistema reconocerá el número de teléfono de su cuenta; y si no lo son, deberán verificar el número a través de un código de verificación que recibirán mediante SMS.

Tras este primer paso, deberán acceder al apartado de suscripciones, donde podrán seleccionar los servicios los servicios sobre los que quieren obtener información puntualmente. Se podrá elegir tanto la línea o los días de la semana como la franja horaria de los servicios de los que se quiere recibir avisos.

Tras suscribirse, las personas usuarias recibirán notificaciones en su WhatsApp exclusivamente de los servicios seleccionados y en los días y franjas elegidas. Los viajeros podrán activar o desactivar las notificaciones según sus preferencias y también darse de baja del servicio de avisos en cualquier momento.

El nuevo servicio, sin coste para las personas usuarias, se suma a los canales informativos ya existentes, reforzando el sistema de comunicación directa con las personas viajeras.

NUEVE ESTACIONES

El nuevo servicio ferroviario de la Llanada Alavesa impulsado por el Departamento de Movilidad Sostenible tras la asunción de la competencia del servicio de cercanías de Euskadi en enero de este mismo año, está operado por la empresa pública estatal Renfe y cuenta con nueve estaciones en los municipios de Miranda de Ebro, Manzanos, La Puebla de Arganzón, Iruña de Oca, Vitoria-Gasteiz, Alegría-Dulantzi, Agurain, Araia y Altsasu-Alsasua.

El servicio acaba de cumplir seis meses de andadura con cerca de 140 trenes semanales, mejores horarios y tarifas hasta un 30% más reducidas que las existentes en las circulaciones hasta su inicio.