Usuarios de vivienda pública especialmente vulnerables podrán acceder a itinerarios personalizados de empleo

Presebtación del programa Etxein - IREKIA

VITORIA, 7 (EUROPA PRESS)

El Gobierno Vasco pondrá en marcha este mes un programa piloto que ofrecerá una veintena de itinerarios personalizados de empleo a personas beneficiarias de vivienda pública en situación de especial, vulnerabilidad, como víctimas de violencia machista en riesgo de exclusión, entre otras.

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, y el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, han presentado este lunes en el Palacio de Villa Suso de Vitoria-Gasteiz el número 109 de la revista 'Ekonomiaz' y el nuevo proyecto piloto Etxein.

Esta iniciativa, impulsada por Lanbide (Servicio Público Vasco de Empleo) y Alokabide (Agencia Pública de Alquiler), con el acompañamiento especializado de Agintzari (Cooperativa de Iniciativa Social), conectará la estabilidad residencial con itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral para personas que acceden al parque público de alquiler mediante adjudicación directa y se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

El acto, que ha contado con el saludo institucional de la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha servido para trasladar una de las principales conclusiones del monográfico de 'Ekonomiaz', que consiste en que la vivienda condiciona de forma directa el consumo, el empleo, la movilidad laboral, la atracción de talento, la emancipación y la igualdad de oportunidades.

En este contexto, Torres ha señalado que "la vivienda es ya una variable decisiva para el funcionamiento de nuestra economía", dado que afecta a la capacidad de las familias para consumir y ahorrar, a la movilidad de las personas trabajadoras y a la posibilidad de las empresas de atraer profesionales.

El vicelehendakari segundo ha indicado que abordar este reto "exige conectar políticas, sumar recursos y actuar con una visión de país sostenida en el tiempo".

Por su parte, Itxaso ha subrayado que la vivienda asequible "debe tratarse como una infraestructura estratégica de país", ya que se trata de un recurso que "sostiene la cohesión social y la igualdad de oportunidades, pero también la competitividad".

El monográfico analiza el problema de acceso a la vivienda y recuerda que el conocimiento sirve, sobre todo, "para actuar con más precisión, más escala y más ambición", según ha explicado.

A su vez, el proyecto Etxein desarrollará entre septiembre de 2026 y diciembre de 2027 de quince a veinte itinerarios personalizados e intensivos en Durangaldea y Arratia (Bizkaia). El programa piloto se dirige a mujeres supervivientes de violencia machista en riesgo de exclusión y a personas en situación de especial vulnerabilidad afectadas por el lanzamiento judicial de su vivienda habitual que acceden directamente a una vivienda pública de alquiler gestionada por Alokabide.

Para cada participante se constituirá un equipo de valoración, acompañamiento e intervención con profesionales de la oficina de Lanbide de Durango, Alokabide y Agintzari. Cuando el itinerario lo requiera, podrán incorporarse también los servicios sociales, el sistema de salud u otros recursos especializados.

El equipo compartirá el diagnóstico, los objetivos, la intervención y el seguimiento, con una figura profesional estable para evitar duplicidades y respuestas fragmentadas.

Durante la presentación del proyecto, Torres ha explicado en que "la inclusión no puede organizarse en compartimentos estancos". Por ese motivo Etxein conecta empleo, garantía de ingresos, vivienda y acompañamiento social alrededor de una misma persona. Lanbide aportará el diagnóstico de empleabilidad, la orientación y los recursos formativos y laborales; y Alokabide, la detección y el seguimiento de los factores residenciales.

Itxaso ha asegurado que "una vivienda estable puede convertirse en el punto de apoyo desde el que una persona recupere autonomía, reconstruya vínculos y vuelva a acercarse al empleo". En este sentido, ha indicado que el acompañamiento podrá incluir orientación y formación laboral, organización de cuidados, prevención del sobreendeudamiento, apoyo sobre derechos y obligaciones como personas arrendatarias y conexión con recursos comunitarios.

El proyecto cuenta con un presupuesto estimado de 88.725 euros para sus 16 meses de desarrollo, y evaluará avances en empleabilidad, acceso a recursos formativos o laborales, organización de cuidados, estabilidad económica y residencial. El carácter piloto del programa permitirá validar herramientas comunes de valoración, coordinación y seguimiento, identificar barreras y documentar aprendizajes para estudiar su extensión a otras comarcas y parques públicos.

Etxein se integra en el modelo de itinerarios mixtos validado por el Consejo Vasco para la Inclusión y en el marco de la Ley 14/2022 del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

'Ekonomiaz' es una revista semestral con proyección internacional, editada por el Gobierno Vasco desde 1985 para fomentar el análisis y el debate económico, con especial atención a las cuestiones que afectan a la economía vasca.

El número 109 de esta publicación reúne perspectivas económicas, sociales y urbanísticas sobre la vivienda y analiza, entre otras cuestiones, la evolución de las necesidades residenciales, la baja elasticidad de la oferta, la presión sobre el alquiler, la financiarización, las viviendas de uso turístico, las cooperativas de cesión de uso, la innovación social y referencias europeas como Viena.

Entre los datos abordados durante la presentación destaca que, entre 2015 y 2023, la población de Euskadi creció alrededor de un 1%, mientras que los hogares con necesidad de vivienda aumentaron un 7%. En el mismo periodo, la oferta residencial avanzó aproximadamente un 1% y el incremento acumulado hasta 2025 se situó en torno al 2%. Además, el estudio constata que la formación de hogares, marcada por hogares más pequeños, el envejecimiento, nuevas formas de convivencia y la emancipación juvenil, ha crecido así por encima de la capacidad de respuesta de la oferta.

Al analizar estas consecuencias, Torres ha destacado que "cuando la vivienda absorbe una parte creciente de los ingresos, la economía pierde capacidad de consumo y de ahorro". Además, ha afirmado que cuando una persona rechaza un empleo porque no encuentra una vivienda asequible cerca, o una empresa no logra incorporar talento por el mismo motivo, "el problema residencial se convierte también en un problema de productividad, competitividad y futuro".

En esa misma línea, Itxaso ha añadido que "una factura residencial desproporcionada funciona como un embargo silencioso sobre la renta disponibl". "Cada euro adicional que se destina al alquiler o a la hipoteca deja de llegar al pequeño comercio, la hostelería, la cultura, la formación o el ahorro", ha advertido. Además, ha recordado que este problema retrasa la emancipación y limita decisiones personales y profesionales.

Ambos consejeros defendido una combinación de instrumentos para responder a este problema problema "multifactorial". De esa forma, se han mostrado partidarios de "más vivienda protegida y asequible, procedimientos urbanísticos más ágiles, movilización de suelo y vivienda vacía, rehabilitación, innovación constructiva, regulación del alquiler y colaboración entre administraciones, empresas y tercer sector".

En Euskadi, 18 municipios cuentan ya con declaración de zona de mercado residencial tensionado y otros 14 expedientes están en tramitación. En conjunto, los municipios declarados y en proceso reúnen a más de la mitad de la población vasca.