Valeria Ros: "En Bilbao tengo la sensación de que puedo hacer un chiste improvisado y todo el mundo me entiende"

BILBAO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cómica vizcaína Valeria Ros llegará este sábado al Teatro Campos de Bilbao para actuar en Aste Nagusia con su show 'Fuckin' Diva', en el que, ha asegurado entre risas, improvisará "alguna anécdota" de estas fiestas porque tiene la sensación de que el público local, con quien comparte el lugar de nacimiento y al que se siente "unida, entiende fácilmente los chistes improvisados".

En declaraciones a Europa Press, ha celebrado actuar en Aste Nagusia, donde lo hace por primera vez, y además en el "arranque de las fiestas", lo que ha admitido que añade a actuar en casa "un compromiso y una ilusión total". No sabe todavía qué anécdota festiva introducirá en su monólogo, pero se ha mostrado segura de que "una vez en Bilbao y con el pañuelo puesto", le vendrá a la cabeza.

Valeria Ros, conocida por colaborar con programas de televisión como Zapeando (La Sexta) o La Resistencia (Movistar+), combina en 'Fuckin' Diva' la improvisación con el guion para retratar desde el humor cómo cambia la vida cuando una persona se hace famosa.

Antes de vivirlas desde el escenario, ha reconocido que las de Bilbao siempre han sido unas fiestas "de disfrutar a tope" porque significaban "el cierre del verano". Nunca se ha perdido los fuegos artificiales, ha asegurado, y las ha vivido como una oportunidad para "descubrir Bilbao como una ciudad enorme, a la que puede acudir todo tipo de gente internacional".

ACTUAR EN CASA

A pesar de no ser la primera vez que actúa en su tierra natal, Ros asegura que hacer su monólogo en Bilbao le genera "una sensación extraña". Si bien es "una gozada" actuar en casa, ha explicado, le genera "cierto miedo" porque la conocen antes de ser cómica.

Ha compartido, sin embargo, que "tiene un punto de facilidad" actuar en Bilbao porque si habla de "alguna anécdota concreta" que le ha pasado en algún sitio, el público lo entiende "porque ellos también han estado en ese sitio".

De lo que sí que está segura es de que "al público de Bilbao, y en general al vizcaíno, le gusta la comedia, sabe lo que va a venir a ver y no se ofende", lo que se resume en espectadores "muy buenos".

El monólogo que trae Valeria Ros a Bilbao trata de explicar cómo es el mundo de la fama para "una chica normal que siempre ha querido ser artista", y que de repente se convierte "en poder vivir de lo que le gusta", ha apuntado, basándose "como todos los monólogos" en su perspectiva personal.

FAMOSA Y 'FUCKIN' DIVA'

'Fuckin' diva' "nace de la idea de explicar cómo es cuando no eres nadie y de repente todo el mundo te reconoce por la calle", ha manifestado. "Intento expresar y contar con chistes cómo es ese mundo, que es desconocido y también muy idealizado por la gente. Desde ahí hablo de anécdotas que me han pasado y luego sobre temas actuales como el feminismo, las redes sociales o la belleza", ha agregado.

Precisamente este cambio personal a personaje público que explica en su monológo le lleva ahora de gira de un teatro a otro, a la radio o a la televisión. Para ella, sin embargo, su trabajo no es tan exigente como parece porque no tiene que "registrar o un horario de oficina". "Tiene un punto de estrés porque hay muchos trabajos que me los escribo yo, pero otros son de improvisación o hay un guion", ha argumentado.

De cara a las fiestas que empiezan este sábado, la misma noche que ella actúa en el Teatro Campos Elíseos a las 22.00 horas, ha deseado que la gente "baile mucho, que haya buen rollo y que se ría, que es lo más importante".