Valerie Miles y Gerediaga Elkartea reciben este martes los Premios BBK Gutun Zuria 2026

Valerie Miles; Txomin Olabarri, Gonzalo Olabarria, Beñat Gaztelurrutia y Koldo Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao, Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea del Ayuntamiento de Bilbao abre este martes la 19ª edición de Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras, con la entrega de los premios BBK Gutun Zuria Bilbao 2026 a Valerie Miles y Gerediaga Elkartea.

El concejal de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, Gonzalo Olabarria, el director general de Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao, Txomin Olabarri, el responsable de cultura y personas de BBK, Koldo Bilbao, junto con Valerie Miles y Beñat Gaztelurrutia, gerente de Gerediaga Elkartea, han participado esta mañana en la inauguración del festiva.

Gonzalo Olabarria ha destacado que el Festival Internacional de las Letras de Azkuna Zentroa "convierte esta semana la ciudad de Bilbao en un espacio de ideas, de intercambio y de participación ciudadana en torno a la cultura". "Gutun Zuria Bilbao es un referente por su carácter heterogéneo y transversal", ha asegurado, para destacar que es un festival "diverso y abierto" y, sobre todo, "un puente que conecta al público lector con quien escribe y que convierte la lectura, algo que habitualmente hacemos de manera individual, en una experiencia colectiva".

Olabarria ha hecho referencia al porvenir del que habla el Festival en esta edición y ha destacado la importante presencia de "figuras consagradas y nuevas voces de la creación artística vasca en conversaciones que abordan desde la literatura especulativa hasta la reflexión sobre el estado actual de las letras".

En este sentido, ha subrayado el "gran momento" que vive la literatura vasca y euskaldun, con una "creciente presencia internacional y un importante relevo generacional en todos los ámbitos", desde la ficción al ensayo, de la narrativa a la poesía, de la dramaturgia a la literatura infantil y juvenil.

PREMIOS DE HONOR BBK GUTUN ZURIA

En este marco de la creación literaria, BBK y Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao otorgan desde 2022 los Premios BBK Gutun Zuria Bilbao Sariak. Este año las galardonadas son la escritora y editora Valerie Miles y la entidad cultural Gerediaga Elkartea.

Tal y como ha destacado Koldo Bilbao, responsable de cultura y personas de BBK, Gutun Zuria es "un espacio de encuentro y diálogo que amplía nuestra mirada y nos invita a cuestionar el mundo que habitamos, un ejercicio necesario en estos tiempos y una apuesta que compartimos plenamente desde BBK".

Ambas recibirán las makilas de honor esta tarde de manos del alcalde, Juan Mari Aburto, y del director general de BBK, Gorka Martínez. Después tendrá lugar la actuación del cantante Gari.

DOCUMENTAL DE GABRIEL ARESTI

En la inauguración de Gutun Zuria Bilbao se ha presentado, además, el tráiler de 'Aresti eta Abesti', documental que explora la obra y la influencia del escritor bilbaíno Gabriel Aresti, en el 50 aniversario de su muerte. El audiovisual, que se estrenará en el Festival de Cine de San Sebastián, destaca su poesía, su vínculo con los músicos vascos y su papel clave en la creación y desarrollo del euskera batua.

La jornada inaugural del Festival se cerrará con un encuentro a tres voces en el que Bernardo Atxaga, Karmele Jaio y Jabier Muguruza hablarán de "futuro, especulaciones, divagaciones y adivinaciones a partir de lo único que es real: un presente con historia", han explicado en la presentación.

A partir de este martes, una treintena de creadores del ámbito literario y editorial compartirán con el público de Bilbao sus procesos creativos de modo anecdótico y coloquial. "Son figuras consagradas de las letras y nuevas voces de la creación artística euskaldun que abrirán conversación, reflexión e incluso debate sobre lo que les preocupa y lo que les ocupa en el contexto actual social y cultural", ha destacado Txomin Olabarri, director general de Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao.

En el programa de esta edición destacan autores como Alana S. Portero, Didier Eribon, Miguel Ángel Hernández, Mario Obrero o Natalia Castro Picón. Así mismo participan escritores del contexto vasco como Bernardo Atxaga, Karmele Jaio, Miren Agur Meabe, Harkaitz Cano, Danele Sarriugarte, Hedoi Etxarte, Uxue Razquin, Lur Olaizola, Alba Garmendia y Jule Goikoetxea.

ACTIVIDADES

Además, durante el Festival, en Azkuna Zentroa tienen lugar actividades en diferentes formatos a lo largo de todo el día. Destaca el encuentro entre la escritora Leire Bilbao, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2025 por su obra Klera (Elkar, 2024) y el alumnado de primaria; y la representación de la obra 'Mundua pitzatuta dago, baina hantxe gabiltza oinez' de Tanttaka Teatroa para público escolar a partir de 8 años.

Además, el Festival presenta la instalación 'Cabinas literarias', un proyecto de la compañía Proyecto Cultural que reconvierte las cabinas de teléfono en una propuesta sensorial que conecta al público con las grandes mentes de la escritura. Al levantar el auricular y pulsar el número literario se podrán escuchar poemas de Lorca, Gloria Fuertes o Emily Dickinson, o un fragmento de El Quijote, una entrada del diccionario de María Moliner o unos versos de Shakespeare.

GUTUN ZURIA BILBAO PRO

Además, la tercera edición de Gutun Zuria Bilbao PRO se celebra el este miércoles y jueves bajo el título 'Desbordar los géneros, tejer la cadena del libro'.

En estas jornadas participan una veintena de escritores, editoriales, traductores, programadoras culturales y agentes del sector para abordar tanto los desafíos profesionales específicos de cada ámbito como las dinámicas compartidas que configuran los futuros posibles de la producción, difusión y lectura de la cadena del libro.

En 2026, el Festival parte de la convicción de que "la literatura más futurista no es aquella que se escribe sobre el porvenir", sino "desde" este. "La literatura que da por sentado que el futuro está teniendo lugar hoy mismo, cargando sus sueños y pesadillas sobre nuestro presente cotidiano. La que se avanza a su tiempo y la que regresa al pasado en busca de respuestas para nuestros asuntos de hoy", han apuntado desde la organización.