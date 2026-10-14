Vaquero, Artolazabal, Agirregoitia y Martiarena componen la delegación del PNV en la cumbre de Renew Europe en Brusel

Cartel de la cumbre de Renew Europe que se celebrará en Bruselas - PNV

BILBAO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Maribel Vaquero, la portavoz en el Senado, Beatriz Artolazabal, la eurodiputada Oihane Agirregoitia y la burukide de Relaciones Exteriores del Euzkadi Buru Batzar (EBB), Miren Martiarena, integran la delegación del PNV en la cumbre de Renew Europe que se celebrará este próximo jueves en Bruselas.

Según ha informado la formación jeltzale, a la cita, que se desarrollará en el Palais d'Egmont, está prevista la asistencia a la cumbre del presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro de Irlanda y presidente de turno del Consejo de la UE, Micheál Martin, y el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten.

También acudirán la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad común de la UE, Kaja Kallas, la comisaria de ampliación, Marta Kos, y la comisaria de Igualdad y Gestión de crisis, Hadja Lahbib, además de líderes de los partidos políticos, de los grupos parlamentarios y del Parlamento Europeo. En total, más de un centenar de representantes políticos se reunirán para hablar de las prioridades políticas del grupo hasta 2029.

En el encuentro, organizado por el grupo Renew Europe, el grupo parlamentario en la Eurocámara, al que está adscrito el PNV y que se celebra habitualmente antes de cada cumbre de jefes de Estados y de Gobierno de la UE, se abordarán en distintos paneles de trabajo con cuestiones como la situación económica y la competitividad, la seguridad y la defensa, las reformas institucionales, la igualdad y las libertades.