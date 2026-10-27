Vaquero (PNV) advierte que "no tiene justificación ni cabida" la violencia en Euskadi ni tampoco sus autores

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, en la ofrenda floral al Lehendakari Aguirre - EUROPA PRESS

BILBAO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha condenado "firmemente" los graves "actos de violencia" cometidos en Bilbao por encapuchados tras las protestas contra un acto del agitador Vito Quiles, que no llegó a celebrarse, y ha afirmado que estos altercados no tienen "justificación" ni "cabida" en Euskadi, como tampoco sus autores. Además, ha apelado a "no normalizar estos episodios" violentos y ha defendido que haya "más democracia frente al totalitarismo".

Vaquero ha realizado estas manifestaciones en la tradicional ofrenda floral del PNV al Lehendakari José Antonio Aguirre, junto a la estatua colocada en su honor en la capital vizcaína.

En el acto, al que también han acudido el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, el presidente del EBB, Aitor Esteban, y el del BBB, Iñigo Ansola, y otros cargos institucionales y del partido, la portavoz jeltzale en la Cámara Baja ha subrayado que el primer Gobierno vasco, del que se celebra este año su 90 aniversario, fue la expresión de la "voluntad de un pueblo de gobernarse a sí mismo", y defender "tanto sus derechos como sus libertades, incluso en circunstancias muy difíciles".

En este sentido, ha asegurado que recordar hoy al Lehendakari Agirre significa "asumir una responsabilidad, defender sus principios frente a la imposición, frente a la violencia y la intolerancia".

Por ello, ha condenado firmemente los actos de violencia ocurridos este lunes en Bilbao, cuando personas que protestaban contra la presencia de Vito Quiles en Bilbao, que finalmente no se desplazó a la capital vizcaína, provocaron importantes altercados.

SIN JUSTIFICACIÓN

Maribel Vaquero ha asegurado que "no se puede hacer frente a la provocación con más violencia". "No podemos normalizar estos episodios, que no tienen justificación ni cabida y no tienen cabida tampoco aquellas personas que los realizan", ha señalado.

La dirigente jeltzale ha defendido que, frente al totalitarismo y la violencia, hace falta "más democracia, más libertad y más responsabilidad política". Por último, ha insistido en que, en estos tiempos "tan convulsos", frente a quienes pretenden "imponer sus ideas mediante la fuerza", reivindican "la política, la democracia y la centralidad".