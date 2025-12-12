Vaquero (PNV) "apostaría" por que en 2026 se celebrarán elecciones generales ante "la crisis" del Gobierno

Archivo - La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 11 de junio de 2025, en Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

BILBAO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha afirmado que ella "apostaría" por que en 2026 habrá elecciones generales ante "la crisis" que vive el Gobierno, aunque desconoce en qué fecha podrían celebrarse.

Tras admitir que el presidente Pedro Sánchez "tiene el botón" de la convocatoria de comicios, ha dicho que no sabe cuánto podrá "aguantar" con "la crisis que tienen", y ha subrayado que, a los supuestos casos de corrupción vinculados con los socialistas, se suma "la grieta que se está abriendo dentro de su propio partido con el tema de las denuncias de las mujeres de acosos sexuales".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Vaquero ha admitido que el panorama estatal es "bastante complicado y el peligro de la legislatura cada vez es más grande". A su juicio, se está viendo a un Gobierno que "no sabe contestar con contundencia a todo aquello que se le está viniendo encima", por los supuestos casos de corrupción relacionados con excargos socialistas o con denuncias por presuntos casos de acoso sexual dentro del PSOE.

La dirigente jeltzale cree que se observa a un Ejecutivo "un poco desnortado", que "no está tomando las riendas" y que no da una respuesta a todo eso, por lo que "la preocupación todavía es mayor". Además, considera que existe "preocupación y enfado sobre todo dentro de las filas socialistas", y en concreto de las mujeres del PSOE "que no entienden qué está pasando dentro del partido".

EL PNV ACTUARÁ CON SERENIDAD

Maribel Vaquero ha pedido al Gobierno que "actúe con contundencia y transparencia". "Estamos nosotros también haciendo un seguimiento de todas estas noticias, de los casos que van saliendo día a día". En todo caso, ha dicho que, "ante la gravedad", quieren "actuar con serenidad".

"Porque muchas veces actuar de cualquier manera y precipitadamente tampoco es bueno, hay que hacerlo desde la responsabilidad que cada uno tiene asumida. Es verdad que solo somos cinco diputados en el Congreso de los Diputados, pero lo que queremos es hacer una labor responsable", ha precisado.

"UNA GRAN LÍNEA ROJA"

En todo caso, ha advertido que hay una "gran línea roja" y, en caso de rebasarse, harían lo que hicieron con el Partido Popular, en referencia a la retirada el apoyo al Ejecutivo de Mariano Rajoy tras la sentencia por el caso Gürtel y el respaldo a la moción de censura que aupó a Sánchez. No obstante, ha apuntado que el PNV tiene un acuerdo en investidura, que quiere "que se materialice mientras dure la legislatura".

Tras reiterar que es el presidente Pedro Sánchez el que "tiene el botón para convocar las elecciones", ha señalado que no sabe cuánto va a poder aguantar con "la crisis que tienen", y ha puesto el foco en "la grieta que se está abriendo dentro de su propio partido con el tema de las denuncias de las mujeres de los acosos sexuales".