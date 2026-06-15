Vaquero (PNV) exigirá a Sánchez que concrete si va a haber presupuestos "más allá de los anuncios"

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero - Fernando Sánchez - Europa Press

BILBAO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha adelantado este lunes que reclamarán al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el pleno de control de esta semana, que concrete si va a presentar finalmente Presupuestos "más allá de los anuncios" y, si es así, "cómo va a hacer posible" que se aprueben. Sobre los supuestos casos de corrupción, ha afirmado que "algunos parecen argumentos de películas" y se verá qué es verdad y qué "adornos" hay.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Vaquero ha afirmado que la situación actual en el Congreso, en la que "no hay mayorías", hace que "cueste mucho" aprobar proyectos de ley que se quedan "en cajones", porque "no hay suma suficiente entre los grupos políticos para aprobarlos".

Además, ha lamentado que no haya habido presupuestos desde el inicio de la actual legislatura, y que, ante la crisis económica generada por las consecuencias de ls guerras en Ucrania e Irán, el Gobierno "ha funcionado con presupuestos paralelos, porque ha habido numerosas modificaciones de crédito y eso genera que haya algunos presupuestos paralelos que son difíciles de controlar".

"Ahora parece que van a presentarlos (presupuestos). Veremos si hay algo más aparte de los anuncios, y en el pleno de control de esta semana le preguntaremos sobre eso, sobre cómo va a canalizar y cómo va a hacer posible aprobar esos presupuestos", ha anunciado.

En este sentido, la dirigente jeltzale ha señalado que, a pesar de que el Gobierno les ha "adelantado sus intenciones" y que van a presentar presupuestos, aún no han comenzado a hablar con el Ejecutivo tras dicho anuncio. "Veamos si más allá de los anuncios hay presupuestos", ha insistido.

LEGISLATURA

Maribel Vaquero ha asegurado que, mientras continue la legislatura, "y el botón lo tiene el señor Pedro Sánchez" para concluirla, el PNV continuará trabajando, "porque nosotros vamos allí a conseguir lo mejor para los vascos y para Euskadi, porque nuestro tarea es trabajar por Euskadi en Madrid".

"Nosotros no estamos para apoyar o no apoyar al Gobierno de España, no estamos para slucionar los problemas del Gobierno de España, sino que estamos allí para representar a Euskadi, y para eso vamos a España", ha destacado.

En este sentido, ha indicado que Euskadi es "la prioridad" del PNV y que sus prioridades, en unas hipotéticas negociaciones sobre presupuestos, serán, entre otras, cuestiones relacionadas con la conectividad para la industria vasca, las familias o la dependencia.

En todo caso, ha considerado que, en la actual situación, será "muy complicado" para el Gobierno lograr una mayoría que posibilite aprobar unos presupuestos, aunque ha asegurado que "lo tiene que intentar, porque necesitamos saber cuales son las prioridades de este Gobierno, qué es lo que quiere hacer y hacia dónde quiere guiar a la sociedad y a la economía del Estado".

CORRUPCIÓN

Por otro lado, Maribel Vaquero ha recodado que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno "diciendo que iba a ser el Gobierno contra la corrupción y muy transparentes", pero que, "poco a poco", la mayoría que posibilitó su investidura se ha ido convirtiendo "en una minoría e algunos casos" el Gobierno ha seguido actuando "como si tuviera la mayoría".

Además de la "minoría parlamentaria", la dirigente del PNV ha lamentado "todo lo que está surgiendo en su entorno", y ha dicho que, "ya veremos cómo termina todo, pero nos preocupa todo lo que se está diciendo, porque tiene su implicación en la política del día a día, ya que dificulta hacer política en las Cortes, porque vivimos en una situación de crispación".

"Algunos casos parecen argumentos de películas malas, pero vamos a ver qué tiene cada uno de verdad y qué de adornos que se crean alrededor. Veremos en qué quedan el caso de su hermano, de su esposa, de Zapatero, de Leire y de Ábalos, y qué hay de verdad jurídica en todo esto y qué de esa lucha judicial que quizás se haya generado para ir contra un Gobierno", ha explicado.

En este sentido, Vaquero ha afirmado que "no puedo decir que todo sea 'lawfare'", aunque ha recordado que "en el Estado ha habido casos de 'lawfare' y, por lo tanto, no sé hasta qué punto, pero no podría decir que todo es verdad, no pondría la mano en el fuego", por lo que ha instado a "esperar y saber lo que dicen los casos".

OTEGI

Por otro lado, Maribel Vaquero se ha referido a las declaraciones del secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en las advirtió de que exigir un adelanto electoral, tal como ha hecho el PNV, supone "abrirle la puerta" a un gobierno de coalición entre PP y Vox, y ha asegurado que la actual situación "beneficia" a Vox.

La portavoz del PNV en el Congreso ha asegurado que, "si no se avanza, si todo está quieto, los que ganan siempre son los partidos de ultradercha, y en este caso Vox". Así, ha destacado que, "si no se trabaja la confianza y el diálogo, al final siempre ganan ellos", por lo que ha considerado que Sánchez "tendrá que convocar elecciones algún día, porque esto no es una legislatura interminable y algún día tendrá que acabar".

"¿A quién beneficia alargar esta situación? ¿Quién se beneficia si no se aprueban proyectos si no hay presupuestos y estamos en una situación de crispación? Está claro que es Vox quien saca beneficio. Por lo tanto, decir que convocar elecciones es poner a PP y Vox en el Gobierno, y que nosotros estamos impulsado eso, es mentira y es no hablar claro a la gente", ha destacado.

De esta manera, la portavoz del PNV ha asegurado que su partido "de ninguna manera va a poner a Vox en un Gobierno", y que su voto será negativo "en cualquier ecuación en la que esté presente Vox".

"Lo que no queremos es que se ponga en duda todo el sistema democrático, es decir, todas estas causas, la crispación y la falta de acuerdo lo que generan falta de confianza de la gente hacia la política y las instituciones democráticas, y nuestro trabajo es que eso no suceda", ha asegurado.